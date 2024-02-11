Українська
Здоровье

Что такое диета MIND?: Как улучшить работу мозга и обеспечить себе долголетие

Игорь Романько

Что такое диете MIND

Питание играет немаловажную роль в нашем общем самочувствии, включая и здоровье мозга. Диета MIND может стать отличным способом защитить ваш мозг от возрастных изменений и улучшить когнитивные функции.

Диета MIND – это не жесткая диета, а скорее образ жизни, который поможет вам есть более сознательно и улучшить свое здоровье, пишет Business Insider.

Читайте также: Три варианта вкусного ужина, которые помогут похудеть

Это диета, сочетающая в себе элементы средиземноморской и диеты DASH. Она рекомендует употреблять больше продуктов, положительно влияющих на мозг, таких как:

  • Листовая зелень: шпинат, капуста, когда
  • Овощи: брокколи, морковь, перец
  • Ягоды: черника, малина, клубника
  • Оливковое масло: источник полезных жиров
  • Орехи и семена: грецкие орехи, миндаль, семена льна
  • Рыба: лосось, тунец, скумбрия
  • Куриное мясо: источник белка
  • Цельнозерновые продукты: коричневый рис, овсянка, цельнозерновой хлеб
  • Бобовые: фасоль, чечевица
  • Вино (в умеренных количествах): 1-2 бокала в день

Диета MIND также рекомендует сократить употребление:

  • Красного мяса: говядина, свинина
  • Жареной пищи: чипсы, фастфуд
  • Сладостей: конфеты, торты, печенье
  • Обработанных пищевых продуктов: колбасы, сосиски, полуфабрикаты

Как начать соблюдать диету MIND?

  • Оцените свой рацион: ведите журнал питания в течение недели, чтобы понять, сколько рекомендуемых продуктов вы уже употребляете.
  • Вносите постепенные изменения: начните с добавления 1-2 порций новых продуктов еженедельно.
  • Не сдавайтесь: не ждите идеальных результатов сразу. Даже небольшие изменения могут оказать положительное влияние.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Советуем также обратить внимание на рецепт полезной яичницы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

ЗдоровьеОбщество