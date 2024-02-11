Что такое диета MIND?: Как улучшить работу мозга и обеспечить себе долголетие

Питание играет немаловажную роль в нашем общем самочувствии, включая и здоровье мозга. Диета MIND может стать отличным способом защитить ваш мозг от возрастных изменений и улучшить когнитивные функции.

Диета MIND – это не жесткая диета, а скорее образ жизни, который поможет вам есть более сознательно и улучшить свое здоровье, пишет Business Insider.

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Это диета, сочетающая в себе элементы средиземноморской и диеты DASH. Она рекомендует употреблять больше продуктов, положительно влияющих на мозг, таких как:

Листовая зелень: шпинат, капуста, когда

Овощи: брокколи, морковь, перец

брокколи, морковь, перец Ягоды: черника, малина, клубника

черника, малина, клубника Оливковое масло: источник полезных жиров

источник полезных жиров Орехи и семена: грецкие орехи, миндаль, семена льна

грецкие орехи, миндаль, семена льна Рыба: лосось, тунец, скумбрия

лосось, тунец, скумбрия Куриное мясо: источник белка

источник белка Цельнозерновые продукты: коричневый рис, овсянка, цельнозерновой хлеб

коричневый рис, овсянка, цельнозерновой хлеб Бобовые: фасоль, чечевица

фасоль, чечевица Вино (в умеренных количествах): 1-2 бокала в день

Диета MIND также рекомендует сократить употребление:

Красного мяса: говядина, свинина

говядина, свинина Жареной пищи: чипсы, фастфуд

чипсы, фастфуд Сладостей: конфеты, торты, печенье

конфеты, торты, печенье Обработанных пищевых продуктов: колбасы, сосиски, полуфабрикаты

Как начать соблюдать диету MIND?

Оцените свой рацион: ведите журнал питания в течение недели, чтобы понять, сколько рекомендуемых продуктов вы уже употребляете.

ведите журнал питания в течение недели, чтобы понять, сколько рекомендуемых продуктов вы уже употребляете. Вносите постепенные изменения: начните с добавления 1-2 порций новых продуктов еженедельно.

начните с добавления 1-2 порций новых продуктов еженедельно. Не сдавайтесь: не ждите идеальных результатов сразу. Даже небольшие изменения могут оказать положительное влияние.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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