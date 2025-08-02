Что угрожает водителю в случае употребления безалкогольного пива за рулем

Управлять автомобилем после употребления безалкогольного пива украинское законодательство не запрещает. Однако ситуация не столь однозначна — все зависит от количества выпитого и поведения водителя после этого.

В патрульной полиции признают, что безалкогольное пиво за рулем может создать проблемы. Об этом идет речь на avtodream.

Старший инспектор полиции из Днепра, имеющий более шести лет службы, рассказал, что регулярно останавливает водителей с признаками опьянения. Но не всегда причина алкоголя.

"Иногда результат дает даже еда, квас или безалкогольное пиво. Бывало, что после двух литров такого пива алкотестер показывал до 0,3 промилле", – говорит милиционер.

Могут оштрафовать за безалкогольное пиво за рулем

В Украине допустимый уровень алкоголя в крови - до 0,2 промилле. Если показатель выше – это уже административное правонарушение, за которое предусмотрен штраф.

Более того, даже если алкотестер покажет ноль, запах хмеля или солода может вызвать подозрение у патрульного и повод для проверки.

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Никогда не отказывайтесь от прохождения медосмотра, если остановили. Отказ автоматически считается согласием на нарушение — и дальше штраф в 17 тысяч гривен и год без прав", — объясняет инспектор.

Следовательно, хоть употребление безалкогольного пива за рулем и не запрещено, лучше соблюдать осторожность. Если уже открыли бутылку – подождите хотя бы час-два перед тем, как садиться за руль. Иначе можно получить большие неприятности из-за незначительного пустяка.

Напомним, ранее мы писали о редко ломающихся моделях машин.

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