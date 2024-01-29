Что успеть посадить в феврале: секреты огородников

Уже скоро придет время для весенних работ на огороде. Но пока еще холодно, и высаживать рассаду в открытую почву рано. Поэтому февраль – это идеальное время для посевов на рассаду.

В этом месяце можно высадить семена многих овощных, ягодных и цветочных культур. Специалисты по svitroslyn.ua сообщили, что именно можно посадить в феврале, чтобы получить обильный урожай.

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В феврале можно высадить семена овощных культур и зелени.

Перец (сладкий и горький)

Баклажаны

Петрушка, сельдерей

Томаты

Картофель (элитно)

Капуста (ранняя)

Базилик

Арбуз

Кабачки, тыква и другие бахчевые культуры

Для выращивания рассады овощных культур следует использовать специальный субстрат. Он должен быть легким, воздухопроницаемым и хорошо удерживать влагу. Также важно обеспечить рассаде хорошее освещение. Если света недостаточно, то рассада вырастет слабой и вытянутой.

В феврале можно высадить семена земляники и клубники. Для выращивания рассады ягодных культур следует использовать торфяные горшки или стаканчики. Это позволит избежать пикировки, которая может повредить нежные корни растений.

Цветочные культуры

В феврале можно высадить семена следующих цветковых культур:

Виола

Хризантема

Лаванда

Сальвия

Для выращивания рассады цветочных культур следует использовать легкий, воздухопроницаемый субстрат. Также важно обеспечить рассаде хорошее освещение и регулярный полив.

Перед посевом семена нужно обязательно продезинфицировать. Это поможет оградить растения от болезней и вредителей.

Семена нужно высевать в хорошо увлажненную почвосмесь.

После посева семян нужно прикрыть плёнкой или стеклом, чтобы создать парниковый эффект.

Когда появится первая лестница, пленку или стекло нужно убрать.

Рассаду нужно регулярно поливать и подкармливать.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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