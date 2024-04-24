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Что выбирают украинцы: рейтинг самых популярных кроссоверов с пробегом

Анастасия Крыщук

Что выбирают украинцы: рейтинг самых популярных кроссоверов с пробегом
Какие кроссоверы с пробегом покупали чаще всего в марте. Источник: freepik

За март 2024 года украинские автолюбители приобрели 28,2 тыс. легковых автомобилей группы SUV. Это опять же подтвердило лидерство этого сегмента, заняв более четверти рынка подержанных авто – 26%.

Подавляющее большинство таких автомобилей, а именно 68%, сменили владельца в пределах страны, тогда как 32% были завезены из-за границы и впервые зарегистрированы в Украине, пишет AUTO.RIA.

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Рейтинг самых популярных моделей "джипов", которые чаще всего покупают в Украине:

  1. Volkswagen Tiguan
  2. BMW X5
  3. Nissan Rogue
  4. Hyundai Tucson
  5. Mitsubishi Outlander
  6. Toyota RAV4
  7. Audi Q5
  8. Mazda CX-5
  9. Nissan Qashqai
  10. KIA Sportage
  11. Volkswagen Touareg
  12. Hyundai Santa Fe
  13. Honda CR-V
  14. Audi Q7
  15. Ford Escape

Сообщается, что в марте текущего года в Украине было зарегистрировано покупку примерно 6,5 тысячи новых автомобилей. Это на 9,4% превышает показатели февраля и на 28,8% выше результатов марта 2023 года. Лидером рейтинга продаж среди новых автомобилей снова стал кроссовер Renault Duster, проданный в количестве 920 единиц, в исполнении для общего рынка.

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