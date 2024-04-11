Что запрещено делать на кладбище: самые строгие запреты

Посещение могил усопших близких – это давняя традиция, уходящая корнями в глубину веков. С этим ритуалом связано много народных поверий и предрассудков.

В частности нельзя идти на кладбище ночью. Считается, что ночью на кладбище активизируются злые духи, которые могут навредить живым.

В Пасхальные и Рождественские праздники тоже запрещено посещать кладбище. Эти дни считаются святыми, и их следует совершить в молитвах и радости, а не на кладбище.

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День рождения – это день новой жизни, и его не рекомендуется омрачать посещением места захоронений.

По поверью, в критические дни женщины становятся более уязвимыми к негативной энергии, поэтому им не следует ходить на кладбище во время менструации.

Почему нельзя ничего брать с кладбища?

Считается, что все, что находится на кладбище, принадлежит усопшим. Взяв что-то с собой, вы можете унести частицу их энергии, что может привести к проблемам со здоровьем, удачи и благополучием.

Как правильно ходить на кладбище?

Одевайтесь скромно и аккуратно. Возьмите с собой цветы, воду, свечи. Поздоровайтесь с усопшими и помолитесь за них. Уберите могилу и уложите цветы. Не оставляйте на могиле еду и спиртные напитки. Не говорите об усопших плохо. После посещения кладбища вымойте руки.

Как правильно вести себя на кладбище, чтобы не навлечь беды:

Не ругайтесь, не смейтесь, не говорите громко. Не ходите по могилам. Не фотографируйте. Не оставляйте детей без присмотра. Не заходите на кладбище, если вы чувствуете себя плохо.

Помните, что кладбище – это место скорби и памяти. Ведите себя уважительно и с уважением.

Важно отметить, что все эти поверья и предрассудки не имеют научного подтверждения. Их соблюдение – личный выбор каждого человека.

Предлагаем узнать, что нужно нести на кладбище на поминальные дни, а что нет.

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