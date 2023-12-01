Что заставляет человека преждевременно стареть: врачи предостерегли от распространенных ошибок

Старение является естественным процессом, но есть определенные факторы, которые могут ускорить его, включая диету и режим ухода за кожей.

Некоторые распространенные ошибки, что могут способствовать преждевременному старению кожи, включают потребление обработанных продуктов, содержащих много соли и сахара, пропуск солнцезащитного крема и засыпание с макияжем, пишет издание SheFinds, которое собрало комментарии врачей и экспертов по красоте, разбирающихся в здоровье кожи.

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Специалисты поделились шестью распространенными ошибками, приводящими к более быстрому образованию морщин и дряблости кожи.

1. Потребление обработанных продуктов

Обработанные продукты обычно содержат много натрия, сахара и вредных жиров. Эти ингредиенты могут способствовать обезвоживанию кожи, что может привести к появлению морщин.

Вместо того чтобы есть много обработанных продуктов, выбирайте свежие фрукты, овощи и цельнозерновые продукты. Эти продукты содержат важные питательные вещества, которые могут помочь сохранить здоровье кожи.

2. Игнорирование солнцезащитного крема

Солнце – это самый большой фактор, способствующий старению кожи. Ультрафиолетовое (УФ) излучение солнца может повредить коллаген и эластин, отвечающие за упругость кожи.

Чтобы защитить свою кожу от солнца, всегда наносите солнцезащитный крем с фактором защиты от солнца (SPF) не менее 30. Наносите солнцезащитный крем каждый день, даже в облачную погоду.

3. Сон с макияжем

Макияж может забивать поры, что может привести к появлению прыщей и другим проблемам с кожей. Когда вы засыпаете с макияжем, грязь, жир и бактерии могут скапливаться на коже, что может ускорить старение.

Чтобы предотвратить это, всегда снимайте макияж перед сном. Используйте мягкий очиститель, чтобы удалить макияж и грязь с лица.

4. Курение

Курение – это одна из худших вредных привычек для здоровья кожи. Курение может повредить коллаген и эластин, что может привести к появлению морщин.

Бросьте курить. Это самое лучшее, что вы можете сделать для вашего здоровья и здоровья вашей кожи.

5. Недосыпание

Недосыпание может оказать негативное влияние на ваше общее здоровье, включая здоровье кожи. Когда вы не высыпаетесь, ваш организм производит больше кортизола, гормона, который может способствовать старению кожи.

Чтобы получить лучшую поддержку кожи, старайтесь спать от семи до восьми часов каждую ночь.

6. Нехватка влаги

Вода необходима для всех функций организма, включая здоровье кожи. Когда вы не пьете достаточно воды, ваша кожа может стать сухой и морщинистой.

Чтобы поддерживать здоровье кожи, пейте не менее восьми стаканов воды каждый день.

Следуя этим простым советам, вы можете помочь предотвратить преждевременное старение кожи и сохранить ее молодой вид.

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