Что значит 'испанский стыд' и почему он так называется: Мэм или библейская легенда

Многие слышали выражение "испанский стыд". Это означает чувство стыда, когда глупый поступок совершает другой человек.

Однако не все знают, почему этот термин носит именно такое название. Известно о двух версиях происхождения, сообщает портал "Файне місце".

Первая и наиболее распространенная теория предполагает, что именно испанцы первыми дали название этой эмоции. В украинском языке в 2000-х начал использоваться в обиходе американский перевод фразы "spanish shame".

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Согласно второй версии, название возникло из-за библейской измены Иуды. Осознание своего поступка, угрызения совести и стыд за содеянное привели его к самоубийству.

Иуда повесился на осине, название которой произносится как "аспа" или "испа". Отсюда возможно и произошло знаковое выражение.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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