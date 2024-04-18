Что значит, когда чернеет серебро на шее: вы будете поражены

Серебряные украшения – это не только стильный аксессуар, но часто и ценное наследие. Но с течением времени серебро может терять блеск и темнеть. Это огорчает, ведь хочется, чтобы любимые украшения всегда радовали глаз. Кроме того, с этой неприятностью связано много примет. Об этом пишет Главред.

Почему серебро темнеет?

Потемнение серебра – это естественный процесс, ведь оно не является совершенно чистым металлом. В сплаве всегда присутствует медь, реагирующая на соединения серы в окружающей среде, образуя темный налет.

Вот некоторые факторы, которые могут ускорить потемнение серебра:

Стресс: Усиленное потоотделение, сопровождающее stres, приводит к увеличению концентрации и окисляющих серебро сульфатов.

Усиленное потоотделение, сопровождающее stres, приводит к увеличению концентрации и окисляющих серебро сульфатов. Физическая активность: Во время спорта или других активностей человек больше потеет, что также приводит к потемнению украшений.

Во время спорта или других активностей человек больше потеет, что также приводит к потемнению украшений. Контакт с химическими веществами: Бытовая химия, косметика, хлорированная вода в бассейне могут отрицательно влиять на серебро.

Бытовая химия, косметика, хлорированная вода в бассейне могут отрицательно влиять на серебро. Влажный климат: Морская вода, влажный воздух – все это способствует окислению металла.

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Народные приметы о потемнении серебра

С давних времен люди верили, что потемнение серебряных украшений может иметь мистический смысл. Вот некоторые из таких примет:

Почернение нательного крестика:

Утрата сил и жизненной энергии.

Преступление или грех, нуждающийся в покаянии.

Влияние порчи или сглаза.

Потемнение других серебряных украшений:

Предупреждение об опасности, которую удалось избежать.

Связь с миром духов.

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