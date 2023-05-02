Что значит, когда чешется левый глаз: народные приметы и предрассудки

Приметы, связанные с зудом левого глаза, имеют давнюю историю в нашей культуре. И хотя многие не верят в предрассудки, все же интересно узнать, что наши предки думали об этом явлении.

Левый глаз всегда считался "зеркалом души" человека, поэтому его зуд считался особенно значимым. В народной медицине зуд глаз связывали с разными физиологическими и психологическими состояниями человека. Так, зуд левого глаза часто считался предупреждением о событиях в жизни человека.

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Например, зуд левого глаза перед ссорой с близким человеком или перед романтическим свиданием. Если левый глаз чешется у молодой девушки, ей могут ожидать радостные известия, а у зрелой женщины – материальные трудности. Левый глаз чешется у молодого парня, если ему готовятся радостные новости от его второй половинки, а мужчину ожидает непростой этап в жизни.

Что означает зуд левого глаза по дням недели

Если в понедельник чешется левый глаз, это может быть признаком неприятностей и конфликтов с родственниками или друзьями. Поэтому следует поддерживать нейтральную позицию и удержаться от разногласий в отношениях;

Если во вторник левый глаз чешется, можно ожидать хороших известий и приятных неожиданностей. Этот день может быть успешным;

В среду зуд левого глаза может являться признаком грядущих убытков, поэтому следует быть осторожным и воздержаться от рискованных решений на работе;

Если в четверг левый глаз чешется, то это может быть признаком того, что пришло время для радостного события, которого вы давно ждали;

Если в пятницу чешется левый глаз, то это может означать встречу с человеком, с которым вы давно не общались;

Если в субботу левый глаз чешется, возможно, вы получите прибавку к зарплате или выиграете в лотерею;

Если у вас в воскресенье чешется левый глаз, то можно попытаться просмотреть все причины своей тревоги и постараться избавиться от них.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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