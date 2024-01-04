Чтобы была насыщенная и не слипалась: Как правильно сварить картофель для салатов

Картофель является одним из самых популярных ингредиентов для салатов. Однако иногда она может слипаться, что портит вид и вкус блюда, но это легко исправимо.

Благодаря этим простым ухищрениям ваш картофель в салате будет всегда идеальным. Чтобы этого избежать, следует воспользоваться простым методом, которым поделились на сайте pixelinform.

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Выберите большие картофелины. Они лучше проварятся и не будут слипаться. Варите картофель в мундире в подсоленной воде. Так она сбережет более насыщенный вкус и аромат. После того, как картофель сварится, дайте ему остыть и снимите кожуру. Перед нарезкой смажьте нож без растительного масла без запаха. Это поможет легко нарезать картофель и не допустить его слипания.

Чтобы картофель был еще вкуснее, добавьте в воду при варке лавровый лист, перец горошком или другие специи. Если вы хотите, чтобы картофель был более мягким, варите его немного дольше. Перед нарезкой картофель можно также немного просушить бумажным полотенцем. Это также поможет избежать ее слипания.

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