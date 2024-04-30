Чтобы макияж не добавил лишних лет: визажист рассказала о трех косметических ошибках, которых стоит избегать женщинам после 50

Косметика может стать отличным инструментом для акцентирования вашей красоты и придания лицу большей выразительности. Тем не менее неумелое использование декоративной косметики может привести к нежелательным последствиям, включая визуальное старение.

Обратите внимание на типичные ошибки при нанесении теней, особенно после 50-летнего возраста, чтобы избежать нежелательного эффекта. Визажист Кимберли Веймер поделилась этой информацией в комментарии express.co.

Она дала несколько ключевых рекомендаций по нанесению макияжа, в частности теней для век.

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Эксперт Кимберли Веймер указала на три основных ошибки:

Использование темных оттенков для складки век. Нанесение подводки от наружного угла глаза к внутреннему. Использование блестящих теней под бровями.

Ким разъяснила: "Прежде всего, если у вас, как и у меня, глубоко посаженные глаза или у вас нависшее веко, избегайте нанесения темных теней непосредственно в складку. Это лишь акцентирует на складке, а цвет все равно остается незаметным".

Вместо этого она посоветовала выбирать нейтральные оттенки, держать глаза открытыми, смотреть прямо перед собой и наносить тени над складкой.

Для достижения идеального макияжа глаз, наносите подводку, начиная с внутреннего уголка глаза к внешнему.

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"Растушуйте ее для создания более мягкого эффекта. Вы даже можете использовать переходный оттенок, чтобы добавить его к нижней линии ресниц, вместо того, чтобы идти от внешнего угла к внутреннему углу верхней линии ресниц, а затем от внешнего к внутреннему углу нижней линии ресниц. Это просто "закрывает" глаза", – советует Кимберли.

Она также предупредила о нежелательности использования блестящих теней под бровями.

"Это вас просто состарит" - отметила она. Вместо этого, визажистка рекомендует матовый цвет.

"А потом вы можете даже добавить немного света во внутренний угол, чтобы увидеть разницу между первым и вторым", – резюмировала она.

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