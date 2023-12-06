Чтобы не намокали и не пропускали ветер: На что следует обратить внимание при выборе зимних сапог

Как выбрать качественную зимнюю обувь, чтобы она не промокала и не пропускала ветер

При выборе зимней обуви важно учитывать несколько ключевых факторов, чтобы обеспечить комфорт и тепло в холодное время года. Эти советы касаются как женской, мужской, так и детской обуви.

Специалисты рекомендуют выбирать зимнюю обувь из натуральной кожи, с утеплителем из натурального меха. Это общее правило, но существуют и конкретные аспекты, на которые следует обратить внимание, пишет ТСН.

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Толщина подошвы: Важной характеристикой является толщина подошвы. Чем она толще (не менее 1 см), тем эффективнее обувь удерживает тепло и не скользит на обледеневших поверхностях. Качество подошвы также влияет на длительность эксплуатации ботинок. Материалы: Выбирайте обувь из резины, полиуретана или поливинилхлорида. Эти материалы не пропускают влагу и меньше скользят. Важно проверять информацию о материале подошвы на этикетке товара или уточнять у продавца. Рифленость подошвы: Следует учитывать, насколько рифлена подошва, поскольку гладкая поверхность будет скользить на льду. Рифленость обеспечит лучшее сцепление и безопасность на оледеневших участках. Материалы верха: Натуральная кожа и замша остаются фаворитами для зимней обуви. Они теплые и долговечные по сравнению с искусственными аналогами, такими как "экокожа". Последние могут трескаться при низких температурах. Обработка обуви: Обрабатывайте ботинки специальными средствами, защищающими натуральный материал от влаги. Утеплитель: Для тепла важен выбор утеплителя. Эксперты рекомендуют натуральный мех, поскольку он теплее и долговечнее искусственных аналогов. Распознать его можно по матовому цвету, отличному от блестящих искусственных утеплителей. Размер обуви: Выберите обувь, которая будет на пол размера больше по вашему стандартному размеру, чтобы обеспечить удобство и возможность надеть теплые носки. Фасон: Фасон обуви зависит от личных предпочтений и предназначений. Обращайте внимание на фурнитуру: шнуровка гарантирует надежный крепеж, но молния облегчает застегивание.

Выбирая зимнюю обувь по этим советам, вы обеспечите себе комфорт и защиту от холода и влаги в течение всего зимнего периода.

Многие не знают, как эффективно утеплить свою обувь, особенно когда в сапогах или ботинках становится холодно. Поэтому UAportal рассказал о действенных, а главное бюджетных способах утепления.

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