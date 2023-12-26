Чтобы привычка не вредила здоровью: Какие 4 правила потребления кофе должны помнить все

Как нельзя пить кофе, чтобы не навредить здоровью

Кофе – это популярный напиток, употребляемый миллионами людей во всем мире. Она может быть полезна для здоровья, но только если ее употреблять в умеренных количествах и правильно.

Если вы хотите пить кофе регулярно и без вреда для здоровья, следуйте этим простым советам, которыми поделились на сайте womanlife.

Читайте также: 5 вредных привычек любителей кофе, которые могут укоротить им жизнь

Кофе может повысить уровень сахара в крови, что может быть вредным для людей с диабетом. Кроме того, кофе может раздражать слизистую желудка, поэтому его не стоит пить натощак.

Кофеин является естественным стимулятором, который может вызвать бессонницу, тревожность и повышенное АД. Поэтому не стоит пить больше четырех чашек кофе в день во избежание этих побочных эффектов.

Нефильтрованный кофе содержит вещества, которые могут повышать уровень плохого холестерина. Поэтому лучше пить фильтрованный кофе, содержащий меньше этих веществ.

Растворимый кофе содержит больше кофеина, чем натуральный кофе, и также может содержать другие вредные добавки. Поэтому лучше пить натуральный кофе, который более полезен для здоровья.

Сахар и молоко могут добавить калорий и жир в кофе. Поэтому лучше пить кофе без сахара и молока или добавлять в небольших количествах.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, мы уже писали, что категорически нельзя добавлять в кофе.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!