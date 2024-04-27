Чтобы росли крепкими и пышно цвели: как сделать самое лучшее самодельное удобрение для фиалок
Фиалки – это очаровательные цветы, которые могут украсить любой дом или сад.Чтобы они цвели пышно и радовали вас своими яркими красками, им нужны регулярные подкормки.
И для этого совсем не обязательно покупать дорогие удобрения! Прекрасным источником питательных веществ для фиалок станут обычные дрожжи, пишет zaxid.net.
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Благодаря такому простому и доступному методу подкормки ваши фиалки всегда будут пышными и здоровыми!
Почему дрожжи полезны для фиалок?
- Они содержат множество полезных микроэлементов,
- таких как азот, фосфор, калий,
- необходимые для роста и развития растений.
- Дрожжи улучшают почву,
- делая его более питательным
- и воздухопроницаемым.
Как приготовить подпитку из дрожжей:
- Растворите 1 чайную ложку сухих дрожжей в 1 литре теплой воды.
- Оставьте раствор на несколько часов для активации дрожжей.
- Используйте готовый раствор для полива фиалок,
- но не чаще раза в месяц.
Важно!
- Не переусердствуйте с дозировкой!
- Избыток питательных веществ может оказаться вредным для растения.
- Перед поливом дрожжевым раствором грунт в горшке.
- рекомендуется увлажнить чистой водой.
Дополнительный способ подкормки:
- Можно просто смешать сухие дрожжи с грунтом в горшке.
- Так растение будет получать питательные вещества в течение нескольких недель.
Помните:
- Для лучшего результата важно не только подкармливать
- растения,
- но и соблюдать правила агротехники:
- поливать фиалки умеренно,
- обеспечить им достаточно света и тепла.
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