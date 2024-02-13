Чтобы стоял долго: как сохранить свежесть цветов в букете
Красивые букеты – это всегда приятно, но они могут быть и недешевы. Чтобы сохранить свежесть цветов подольше, важно не только правильно ухаживать за ними дома, но и правильно выбрать букет при покупке. Это гарантирует вам, что цветы будут долго стоять.
Об этом пишет Merkur.
Признаки свежести цветов:
Розы:
- Бутоны немного раскрыты.
- Прочный стебель.
- Блестящие темно-зеленые листья.
Тюльпаны:
- При трении стеблей друг о друга слышен легкий скрип.
- Если головки поникли, заверните букет в бумагу и поместите в прохладное место на несколько часов.
Махровые розы, герберы, пионы:
- Жесткая головка цветка при легком нажатии.
- Неповрежденные листья и цветы.
- Отсутствие черных пятен на стебле.
- Светлый срез стебля.
Уход за цветами в вазе:
- Каждый день меняйте воду.
- Не ставьте букет в слишком теплом помещении или под прямыми солнечными лучами.
- Срезайте кончики стеблей под косым углом на 1-2 см в день.
- Добавляйте в воду специальные добавки для сохранения свежести цветов.
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Один ингредиент, который может продлить жизнь букета:
- Добавьте 1 таблетку аспирина на 1 литр воды. Это поможет снизить уровень pH воды и замедлит размножение микробов.
Другие советы:
- Опрыскивайте цветы водой из пульверизатора каждый день.
- Добавляйте в воду сахар (1 чайная ложка на 1 литр) или немного уксуса (1 столовая ложка на 1 литр).
- Не ставьте рядом с фруктами, выделяющими этилен, что может привести к быстрому увяданию цветов.
Следуя этим простым советам, вы сможете наслаждаться красотой цветов в течение многих дней.
Напомним, мы уже писали, как сохранить цветы свежими на несколько недель.
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