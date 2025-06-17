Чтобы свекла росла, как на дрожжах: чем и когда стоит подкормить для рекордного урожая

В летний период важно обеспечить овощные культуры, в том числе свеклу, всеми необходимыми элементами питания. Этот корнеплод особенно чувствителен к недостатку минералов, поэтому правильная подкормка является залогом хорошего урожая.

Опытные огородники поделились рекомендациями, чем и как лучше удобрять свеклу в середине сезона. Сайт Новости.LIVE подготовил полезные советы для тех, кто стремится собрать богатый урожай.

Первая подкормка

Как только на свекле появляются первые листья, настал подходящий момент для внесения азотного удобрения – именно оно стимулирует активный рост зеленой массы. Чтобы обеспечить растению нужное количество азота, следует приготовить питательный раствор из следующих компонентов:

аммиачная селитра или карбамид (мочевина) – 1 столовая ложка;

чистая вода – 10 литров.

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Эта смесь помогает быстрее развиваться ботве, что является ключевым для формирования крупных, сочных и хорошо развитых корнеплодов свеклы.

Второй этап подкормки

Последующую подкормку свеклы следует проводить во время активного роста растения. Когда корнеплоды начинают увеличиваться в размере, им особенно нужен калий – элемент, делающий свеклу более сладкой и сочной. Для приготовления питательного раствора можно использовать один из следующих вариантов:

Древесная зола – 1 стакан, залить 10 литрами воды и настаивать в течение суток;

Сульфат калия – 1 чайная ложка на 10 л воды.

Помимо питания древесная зола также снижает кислотность почвы и улучшает ее структуру, что положительно влияет на развитие свеклы.

Третий этап подкормки

Последняя подкормка свеклы производится за 3–4 недели до сбора урожая. На этом этапе растению нужен бор, предотвращающий появление белых полосок и пустот в корнеплодах. Для приготовления питательной смеси используйте:

борную кислоту – 1 чайную ложку;

воду – 10 литров.

Тщательно перемешайте компоненты и опрыскивайте листья свеклы в пасмурную погоду. Это поможет сделать мякоть более однородной и яркой.

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