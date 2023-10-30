Чтобы животное не нервничало: Как приучить щенка оставаться дома самому

Как приучить собаку оставаться дома без хозяина и не лаять

Для многих владельцев домашних животных проблема животного, которое не может оставаться само собой, становится важной и неотложной. Эта ситуация может вызвать стресс как для животного, так и его владельца. Есть несколько подходов, которые помогут приучить животное к самостоятельности и уменьшить тревожность.

Читайте также: Девять пород собак, которые всегда выглядят как щенки

Взяв интервью у ветеринарного врача Виктории Шерстюк и кинолога Владислава Плахтия, издания pravda.com получили полезную информацию по этому вопросу. Подчеркнуто, что каждое животное имеет свои особенности, поэтому подход к приучению к самостоятельности может отличаться. Однако есть общий принцип – постепенность и пошаговый подход.

Кинолог Владислав Плахтий отмечает, что тревожность животного при оставлении самого может быть результатом его предыдущего опыта или нарушений социализации. Для каждого животного эта тревожность выражается по-разному. Некоторые животные требуют больше внимания и социализации, в то время как другие могут быть менее тревожными.

Кинолог рекомендует начинать процесс приучения к самостоятельности с постепенных этапов. Первый этап включает в себя упражнения со вкусняшками и создание положительных ассоциаций. Главной целью этого этапа является научить животное выдержке и ожиданию без тревожности. В этих упражнениях важно, чтобы владелец находился на небольшом расстоянии от животного, не допуская тревожных реакций.

Второй этап состоит в создании ассоциаций с уходом хозяина. В этом случае владелец имитирует уход, а затем возвращается. Важно, чтобы собака привыкла к идее, что хозяин всегда возвращается. Это упражнение следует выполнять несколько раз подряд, с каждым разом увеличивая продолжительность ухода.

Третий этап включает в себя имитацию различных действий, таких как одевание, обува, стук ключей, и выход из дверей. Цель этого этапа – уменьшить реакцию животного на эти действия и научить его оставаться спокойным во время ухода хозяина.

Важно помнить, что приучение животного к самостоятельности требует терпения и постепенного подхода. Иногда нужно несколько дней, чтобы добиться положительных результатов. Постоянное внимание и любовь к животному также являются важными факторами, способствующими уменьшению его тревожности.

Что касается кормления, то эксперты рекомендуют кормить собаку дважды в день – утром и вечером, что позволит избежать проблем с оставлением пищи днем, а только оставить миску с водой.

Важно отметить, что закон Украины запрещает покидать собаку привязанной в общественных местах, поэтому рекомендуется выполнять упражнения на площадках для выгула животных.

В общем, приучение животного к самостоятельности требует времени и терпения, но с правильным подходом и лаской, эта тревожность может быть преодолена.

Напомним, мы уже писали, что делать, если собака ест траву.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!