Чувствовать габариты авто: Как легко припарковаться в 4 простых шага

Даже опытным водителям иногда трудно справиться с задачей параллельной парковки. Используя эти шаги, вы можете быстро и легко справиться с парковкой, сохраняя целостность своего и окружающих автомобилей.

С особым вниманием к деталям, издание CarWale предлагает простой лайфхак, который позволяет припарковать автомобиль всего в четырех шагах. Важно уметь оценивать размер машины и парковочного места.

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1 шаг: Подготовка к маневру

Подъезжайте параллельно передней машине на свободном месте, оставляя интервал не менее полуметра.

Включите фары для удобства ориентации и расстояния до переднего авто.

2 шаг: Начало маневра

Убедитесь, что рядом нет других транспортных средств и включите заднюю скорость.

Разворачивайте руль до конца вправо и двигайтесь задним ходом, используя камеру заднего вида или зеркала.

Продолжайте двигаться, пока передние колеса автомобиля не выровняются с крайней задней частью переднего авто, под углом около 45 градусов.

3 шаг: Выравнивание колес

Вращайте руль налево для выравнивания колес, избегая столкновения с другими транспортными средствами.

Когда край вашей машины рядом с бампером переднего авто, поворачивайте руль до максимума влево и продолжайте ехать задним ходом.

4 шаг: Завершение маневра

Остановите движение, выровняйте колеса и убедитесь, что автомобиль припаркован с возможностью выехать со стоянки.

При парковке на склоне поворачивайте колеса в сторону тротуара для безопасности при отказе тормозов.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему опытные водители советуют выжимать педаль газа в пол. Такое действие обязательно нужно проводить время от времени.

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