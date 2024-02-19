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Чувствуют вину не так как люди: Умеют ли коты извиняться и как они это делают

Игорь Романько

Могут ли кошки чувствовать вину

Коты известны своим баловством: опрокидывают вазы, царапают мебель, сбрасывают вещи со столов. Чувствуют ли они вину за свои шалости? Действительно ли кошачье "извинение" искреннее?

О том как извиняются коты пишет "Главред". С пониманием кошачьего поведения вы сможете построить крепкие и гармоничные отношения со своим пушистым другом.

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Чувство вины у кошек:

  • Кошки не чувствуют вину так, как люди.
  • Их поведение руководствуется инстинктами, ассоциациями и обстоятельствами.
  • "Извинения" кота – это реакция на реакцию хозяина.
  • Коты не понимают понятие собственности, поэтому не видят необходимости извиняться за повреждение вещей.

Что на самом деле делают кошки:

  • Используют успокаивающие сигналы во избежание конфликта.
  • Демонстрируют покорность: прижатые уши, опущенный хвост.
  • Ищут физического контакта: ложатся рядом, трутся об ноги.
  • Избегают зрительного контакта, чтобы не провоцировать.
  • Приносят "подарки" в виде добычи.
  • Мурчите и прищуривают глаза, чтобы показаться ласковыми.
  • Мяукают с приподнятым хвостом, чтобы задобрить хозяина.

Важно помнить:

  • У кошек нет человеческих эмоций, поэтому не испытывают вины.
  • Их поведение – результат инстинктов, ассоциаций и изучения реакций людей.
  • "Извини" кота – это способ наладить отношения с хозяином.

Советы:

  • Не наказывайте кота за баловство, а используйте положительное подкрепление.
  • Установите четкие правила поведения дома.
  • Обогащайте среду кота игрушками и лазаньями.
  • Будьте терпеливы и последовательны в воспитании.

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