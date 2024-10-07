Дачники предостерегают от перекапывания огорода осенью: может отрицательно повлиять на будущий урожай

Многие владельцы дачных участков по привычке перекапывают свои огороды перед наступлением холодов. Однако, как выяснилось, эта практика не всегда необходима.

Ключевую роль в этом вопросе играет структура почвы. Специалисты объяснили, в каких ситуациях перекопка обязательна, а когда от него можно отказаться. Об этом пишет ТСН.

Читайте также: Не будет урожая на следующий сезон: какие деревья категорически нельзя обрезать осенью

Кто должен перекапывать

Владельцам участков с тяжелыми глинистыми грунтами придется приложить усилия. Для улучшения качества земли им все же необходимо проделать значительный объем работ.

Недостаточно просто перекопать грядки — нужно закопать в землю все, что способно разложиться: сорняки, стебли культурных растений, опавшие листья и компост.

Чем больше органических материалов вы внесете в грунт, тем разрыхлее он станет до прихода весны.

Важно завершить эти работы до наступления морозов, то есть в период с сентября по ноябрь.

Кому можно не перекапывать

Если ваша почва легкая и песчаная, вам повезло. Перекапывание в таком случае не требуется.

Однако рекомендуется перед зимой убрать остатки растений и при желании посеять сидераты.

Напомним, ранее мы рассказывали, зачем закапывать на грядках спелые помидоры.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!