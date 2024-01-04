Дают мало тепла и загрязняют печь: Какие породы дерева лучше не рубить на дрова

Если вы планируете топить дом дровами, важно выбрать правильные дрова. Не все дрова подходят для закрытых пространств, и некоторые могут быть даже опасными.

Выбор правильных дров для печи важен для обеспечения эффективного отопления и безопасности вашего дома. Выбирайте дрова с высокой теплоотдачей, низким содержанием влаги и смолы, а также минимальным дымообразованием, пишет Cozilogs.

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Какие свойства должны быть у дров для печи

Вот некоторые свойства, на которые следует обратить внимание при выборе дров для печи:

Плотность . Плотная древесина горит медленнее и дает больше тепла.

. Плотная древесина горит медленнее и дает больше тепла. Легкий розжиг . Хорошо, если дрова легко разжигать, даже если они влажные.

. Хорошо, если дрова легко разжигать, даже если они влажные. Тепловая отдача . Тепловая отдача – это количество тепла, выделяемое древесиной во время горения. Выбирайте дрова с высокой теплоотдачей, чтобы они эффективно обогревали ваш дом.

. Тепловая отдача – это количество тепла, выделяемое древесиной во время горения. Выбирайте дрова с высокой теплоотдачей, чтобы они эффективно обогревали ваш дом. Низкая зольность. Зола образуется при сжигании древесины. Чем меньше золы образуется, тем реже вам придется чистить печь или камин.

Низкое содержание влаги . Влажная древесина горит хуже и образует больше дыма. Выбирайте дрова с низким содержанием влаги, чтобы обеспечить эффективное горение и уменьшить дымообразование.

. Влажная древесина горит хуже и образует больше дыма. Выбирайте дрова с низким содержанием влаги, чтобы обеспечить эффективное горение и уменьшить дымообразование. Низкое искрообразование . Искры могут быть опасны, особенно если у вас есть дети или домашние животные. Чтобы уменьшить риск пожара, выбирайте дрова с низким искрообразованием.

. Искры могут быть опасны, особенно если у вас есть дети или домашние животные. Чтобы уменьшить риск пожара, выбирайте дрова с низким искрообразованием. Минимум смолы. Смола может скапливаться в дымоходе и привести к пожару. Выбирайте дрова с минимальным содержанием смолы.

Минимальное дымообразование . Дым может быть вреден для здоровья. Выбирайте дрова с минимальным дымообразованием.

. Дым может быть вреден для здоровья. Выбирайте дрова с минимальным дымообразованием. Размер. Выбирайте дрова, соответствующие размеру вашей печи или камина. Слишком большие дрова могут быть трудно разжигаемы, а слишком мелкие могут быстро сгореть.

Какую древесину нельзя сжигать в печи

Некоторые виды древесины не подходят для сжигания в печи по следующим причинам:

Зеленая древесина. Зеленая древесина – это древесина, которая не до конца высохла. Она содержит много влаги, что может привести к образованию креозота в дымоходе.

Зацвела или гнилая древесина . Зацветшая или гнилая древесина содержит вредные вещества, которые могут выделяться при сжигании.

. Зацветшая или гнилая древесина содержит вредные вещества, которые могут выделяться при сжигании. Фанера, ДСП . Фанера, ДСП и другие подобные материалы содержат клей, выделяющий токсичные вещества при сжигании.

. Фанера, ДСП и другие подобные материалы содержат клей, выделяющий токсичные вещества при сжигании. Обработанная древесина . Обработанная древесина, например древесина, покрытая лаком, краской или защитным покрытием, также может выделять вредные вещества при сжигании.

. Обработанная древесина, например древесина, покрытая лаком, краской или защитным покрытием, также может выделять вредные вещества при сжигании. Хвойные породы деревьев. Хвойные породы деревьев содержат много смолы, которая может скапливаться в дымоходе и привести к пожару.

Мы подготовили несколько способов, которые помогут вам согреться, если в доме нет центрального отопления.

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