Даже самые грязные конфорки станут как новые: не нужно никакой химии

Грязные и жирные конфорки могут стать настоящей головной болью во время уборки кухни. Но не стоит отчаиваться, поскольку есть простой и эффективный способ, который поможет вам легко справиться с этой задачей всего за 5 минут.

Издание Maytag отмечает, что регулярная очистка конфорок, а также основания горелки поможет вам поддерживать равномерное пламя и правильное разжигание.

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Ниже приведены советы, как очистить грязные конфорки в нескольких простых шагах:

Замачивание: Вскипятите 1,5 л воды и добавьте к ней лимонную кислоту. Уложите загрязненные конфорки в тазик с раствором и оставьте их там в течение 5 минут.

Приготовление чистящей пасты: Смешайте сухие дрожжи с зубной пастой. Добавьте уксус и перемешайте до получения жидкой сметаны. Наденьте перчатки и нанесите чистящую пасту на конфорки. Чтобы очистить их, используйте жесткую сторону губки.

Вы будете удивлены, как быстро грязь размягчится после замачивания, и паста легко удалит ее. Этот простой способ поможет вам быстро и без труда очистить даже самые грязные конфорки в вашей кухне.

Чтобы усилить эффект, добавьте в пасту чуть-чуть пищевой соды. Если конфорки очень загрязнены, оставьте пасту на них на 10-15 минут перед очисткой. После очистки тщательно промойте водой конфорки и обязательно просушите перед использованием.

С этим простым методом уборки ваши конфорки останутся блестящими и чистыми.

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