Даже самые грязные носки станут чистыми благодаря простым 'бабушкиным методам'

Носки после стирки иногда остаются с грязной подошвой, даже если вы используете качественные стиральные средства. К счастью, есть несколько простых и экологичных способов очистить носки.

Как сообщает SantePlusMag, некоторые подручные средства помогут вам отстирать этот элемент одежды и отбелить даже очень грязные части носков.

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Вода и соль – этот метод является одним из самых простых и эффективных. Просто смешайте две столовых ложки соли с литром теплой воды и замочите носки в смеси в час. Затем постирайте их как обычно.

Лимонный сок – имеет осветительные свойства, которые помогут вернуть вашим носкам белый цвет. Просто смешайте стакан лимонного сока с литром теплой воды и замочите носки в смеси на 45 минут. Затем постирайте их как обычно.

Пищевая сода и лимон – этот метод наиболее эффективен для удаления устойчивых пятен. Просто смешайте столовую ложку пищевой соды с соком половины лимона и нанесите пасту на носки. Затем оставьте ее на 40 минут и постирайте носки как обычно.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки.

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