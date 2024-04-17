'Дедушкины кроссовки' в тренде: как и с чем носить, сказали стилисты

Модные тенденции постоянно меняются, иногда удивляя нас. Кто бы мог подумать, что "grandpacore" (дедушкин стиль) станет трендом 2024 года.

Однако эта эстетика получила признание и покорила сердца многих. Grandpacore – это изысканная ностальгия, непринужденность и легкость, заверили стилисты.

Что такое Grandpacore Style

Grandpacore, как следует из названия, черпает вдохновение из одежды, которую может носить пожилой мужчина.

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"Эта тенденция появилась в коллекциях весна-лето 2024 года, - объясняет Челли Карлсон, профессиональный стилист из Лос-Анджелеса. - Ее можно увидеть у таких брендов, как Loewe и Miu Miu. Grandpacore - это традиционная дедушкина одежда, дополненная винтажными принтами и текстурами, вневременной обувью и удобным слоем".

Кроссовки Grandpacore создают расслабленные и обычные образы:

"Grandpacore использует винтажную эстетику, которая одновременно напоминает ретро мистера Роджерса и идеально подходит для непринужденного вида", – говорит Челли Карлсон.

"Дедушкины кроссовки" часто выполнены в землистых тонах из мягкой замши или кожи.

6 способов стилизовать кроссовки Grandpacore

Стилисты предлагают сдержанный образ с широкими брюками. Подходят и классические брюки или широкие джинсы с необработанным краем.

Такие "кроссовки дедушки" будут в центре внимания, если соединить их с укороченным денимом.

Если вы ищете уютный укороченный свитер или сохраняете прохладу в укороченной майке, знаток моды предлагает соединить кроссовки Grandpacore с укороченным топом и брюками с высокой талией для более расслабленного вида.

Носить такие кроссовки с платьем может показаться неразумным, но если их соединить с женским многоярусным платьем макси или шелковой юбкой меди с цветочным принтом, то сочетание женского и мужского стилей придаст вашему наряду стильное преимущество.

Другой способ одеть ваши кроссовки grandpacore – это "носить их с юбкой меди, жилеткой и пиджаком, или с платьем и пиджаком", – говорит Карлсон.

Она добавила: вы вполне можете носить "кроссовки дедушки" в офисе, соединив такую обувь с брючным костюмом спокойного кроя такого же цвета.

Ранее стилисты предупредили, что в моду возвращаются "эротические" джинсы.

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