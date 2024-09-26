Действенное решение для плодородной почвы: специалисты советуют это удобрение вместо навоза

Чтобы в будущем получить богатый урожай овощей, следует позаботиться об уменьшении кислотности почвы. Эту процедуру обычно выполняют осенью.

Самый легкий способ достичь этого – применить известь. Она содержит кальций, который не только улучшает питательные свойства почвы, но и способствует увеличению урожая. Об этом пишет ТСН.

Обычно осенью почва становится более кислой из-за разложения опавших листьев и остатков трав. Повышенная кислотность снижает проницаемость земли, что может привести к задержке питательных веществ и влаги. Поэтому эксперты рекомендуют проводить раскисление почвы, чтобы создать оптимальные условия для развития растений.

Перед применением извести для раскисления почвы важно сначала определить уровень ее кислотности. Рекомендуем использовать специальные тест-наборы, которые доступны в садовых магазинах.

Читайте также: Как сохранить морковь свежей всю зиму: простые секреты опытных огородников

Почему рекомендуется вносить известь в почву именно осенью?

Это имеет свои плюсы:

почва хорошо увлажнена, что способствует более быстрому и эффективному растворению извести;

есть время для химической реакции между известью и частицами почвы, а также ее впитывания до начала посевного периода.

Оптимальным вариантом является применение известкового порошка или измельченной извести. Эти материалы хорошо растворяются в воде, что позволяет равномерно вносить их в почву.

Как правильно вносить известь в почву осенью:

Сначала определите уровень кислотности почвы. Приобретите известь – для обработки каждых 3 кв. м земли понадобится примерно 225-450 г, в зависимости от кислотности. Покройте грядку тонким слоем соломы или листьев для сохранения влаги. Растворите известь в воде, следуя рекомендациям. На одно ведро воды используют около 110-225 г извести. Равномерно распределите полученный раствор по поверхности грядки. При необходимости повторите процедуру через несколько недель для достижения желаемого уровня pH почвы.

Читайте также: Овощи, из которых не стоит собирать семена: агрономы рассказали, почему не будет урожая

После раскисления почвы необходимо тщательно поливать участок, чтобы избежать высыхания извести. Это позволяет веществу лучше проникать в землю.

Почему осенью стоит раскислять землю известью? Эта процедура улучшает структуру почвы, повышает ее плодородие, сохраняет важные для растений элементы и помогает культурам лучше противостоять заболеваниям.

Напомним, ранее мы рассказывали о зернах, которые могут помочь втрое увеличить плодородие почвы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!