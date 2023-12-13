Действительно ли это полезно? Что будет, если ежедневно съедать по лимону

Можно ли есть лимоны ежедневно

Лимоны, как и другие цитрусовые, у многих ассоциируются с витамином C и укреплением иммунитета. Они действительно богаты этим витамином и эффективны в укреплении защитных сил организма.

Кроме того, лимоны – мощное оздоровительное средство, источник красоты и хорошего самочувствия. Об этом пишет eatingwell.com, со ссылкой на доктора медицинских наук, диетолога Эрин Палински-Уэйд.

Читайте также: Какую кашу следует чаще употреблять женщинам, чтобы выглядеть моложе

Вот несколько положительных эффектов на ваш организм:

Улучшение состояния кожи. Лимоны богаты витамином C, что способствует производству коллагена, что важно для упругости и сияющей кожи.

Снижение веса. Лимоны стимулируют работу желудка, ускоряют метаболизм, благодаря чему вы скорее сбросите избыточный вес или сможете поддерживать свою фигуру в норме.

Лимоны стимулируют работу желудка, ускоряют метаболизм, благодаря чему вы скорее сбросите избыточный вес или сможете поддерживать свою фигуру в норме. Снижение риска образования почечных камней. Постоянное употребление разбавленного лимонного сока может повысить уровень цитрата в моче, что предотвращает образование камней в почках.

Постоянное употребление разбавленного лимонного сока может повысить уровень цитрата в моче, что предотвращает образование камней в почках. Повышение эффективности усвоения железа. Витамин C в лимонах значительно улучшает усвоение железа, особенно из растительных источников.

Большое количество антиоксидантов. Лимоны обогащены флавоноидами, обладающими природными антиоксидантными свойствами, укрепляющими иммунитет и общее здоровье.

Лимоны обогащены флавоноидами, обладающими природными антиоксидантными свойствами, укрепляющими иммунитет и общее здоровье. Защита от вирусов. Лимоны укрепляют иммунитет и помогают противостоять вирусным заболеваниям.

Однако диетологи предостерегают от потенциальных рисков. Высокое содержание лимонной кислоты может привести к разрушению зубной эмали и при чрезмерном употреблении вызвать ухудшение состояния зубов. Также следует учитывать, что у людей с кислотным рефлюксом чрезмерное употребление лимонов, особенно натощак, может вызвать изжогу. Цитрусовые и соки могут раздражать и усиливать язвы во рту. Поэтому важно находить баланс в употреблении этих полезных фруктов.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, мы уже писали, как замедлить старение и выглядеть помоложе: топ-8 привычек.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!