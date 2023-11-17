Делает кожу упругой, омолаживающей и не только: почему стоит пить коллаген

Коллаген – это разновидность белковых соединений, которые используются для создания соединительных тканей в теле человека. Основное предназначение коллагена – образование связей и укрепление всех соединительных тканей и внутренних органов. Таким образом, это вещество присутствует практически в каждой клетке организма.

Со старением объем вырабатываемого в организме коллагена уменьшается, что может привести к появлению морщин, ограничению подвижности суставов и нарушениям функций внутренних органов. Это приводит к более быстрому процессу естественного старения. По этой причине диетологи и врачи рекомендуют употреблять продукты, содержащие коллаген или соответствующие добавки.

Об этом пишет ТСН.

В современном мире существует 28 типов коллагена. В целях сохранения здоровья и красоты врачи рекомендуют использовать коллаген 1-го, 2-го и 3-го типов. Различные типы отвечают за прочность, гибкость и поддержку разных тканей организма.

Коллаген может быть животного, рыбного (морского) или синтетического происхождения. Животный коллаген получают из тканей животных, таких как кожа, хрящи и кости. Он имеет структуру и состав аминокислот, похожих на те, которые находятся в организме человека. Морской коллаген получают из рыб и других морских организмов. Его особенностью является высокая биологическая активность и лучшая усвояемость.

Гидролизованный коллаген – это форма, прошедшая гидролиз, процесс расщепления молекул на меньшие фрагменты. Сколько коллагена употреблять зависит от цели: для суставов – от 2,5 до 5 г в сутки, для кожи – от 3 до 10 г в сутки, для мышц – от 5 до 25 г в сутки.

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Коллаген следует принимать перед едой или за час до нее. Он может иметь определенные побочные эффекты, такие как сильная сытость и изжога. Некоторые люди могут почувствовать неприятный вкус от добавок с коллагеном. Также его не рекомендуется принимать одновременно с препаратами, разжижающими кровь.

Если уровень коллагена в организме низкий, то его можно получать с пищей, такой как бульон, мясо, рыба и молочные продукты. Употребление коллагена не влияет на вес тела и, напротив, способствует улучшению обмена веществ.

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