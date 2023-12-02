Делает лицо круглее и выделяет недостатки: 4 минуса короткой стрижки, о которых вы не задумывались

С короткими волосами меньше проблем, они требуют меньше времени на укладку и общий уход. Но короткая стрижка также может создавать разные трудности. О чем идет речь, подскажет Ukr.Media.

Можно легко испортить укладку

По мнению специалистов, укладку на короткие волосы легче испортить, особенно если вы ложитесь спать с влажными волосами. Девушки с короткими волосами хорошо знают, на что они подписываются. Утром вы тратите больше времени на восстановление формы, иначе говоря, короткие волосы требуют больше внимания для создания идеального образа. Подумайте, готовы ли вы тратить столько времени каждый день.

Визуальное увеличение лица

Не все учитывают такой побочный эффект, но некоторые короткие стрижки могут сделать ваше лицо визуально больше. Мастер должен учитывать форму вашего лица и предупреждать вас о возможных последствиях. К примеру, стрижка с прямыми линиями может не подойти для квадратного лица, а объемные прически с рваными краями плохо подходят круглому лицу. Обсудите все эти тонкости со специалистом.

Особое внимание к лицу

Даже если вы выберете подходящую короткую стрижку, помните, что короткие волосы всегда привлекают внимание к лицу. Все его части, включая несовершенство кожи, будут более заметными. Короткие стрижки концентрируют внимание на носу, губах, глазах и качестве кожи. Это также касается ушей и зоны декольте. Если у вас есть проблемы в этих областях, возможно, следует выбрать среднюю длину волос, что отвлечет внимание от недостатков.

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Быстрее загрязняются волосы

Короткие волосы следует мыть чаще, поскольку они загрязняются быстрее. Лущение и жирность у корней становятся заметнее на коротких волосах. Если вы сейчас работаете над качеством волос, частое мытье может оказаться препятствием на вашем пути к достижению цели. В таком случае следует отказаться от короткой стрижки.

Напомним, мы уже писали о стильных стрижках на короткие волосы. \

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