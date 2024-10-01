Делайте это правильно: 5 основных ошибок при обрезке винограда осенью

Выращивание винограда – это сложный и трудоемкий процесс. Для получения хорошего урожая очень важно тщательно подготовить растение к зимнему периоду.

Рассмотрим наиболее типичные ошибки, которые допускают новички в садоводстве при осенней обрезке винограда. О них рассказывает команда UAportal совместно с ТСН.

1. Основная ошибка, которую часто допускают садоводы во время обрезки виноградной лозы, – это избегание подстригания верхних частей растения. Однако не стоит бояться обрезать верхушки винограда, ведь именно это способствует появлению свежих листьев. Если не обрезать верхнюю часть лозы, она начнет утончаться, чрезмерно густеть, а новые побеги не будут появляться. Для получения хорошего урожая рекомендуется после завершения плодоношения удалять от 50 до 90% листьев.

2. Еще одна распространенная ошибка новичков в садоводстве – это неправильный выбор побегов для обрезки. Некоторые считают, что стоит удалять только старые побеги, оставляя те, которые могут еще дать урожай, другие же делают наоборот. На самом деле необходимо обрезать все побеги, завершившие плодоношение, поскольку на следующий год от них уже не будет пользы, независимо от ухода. Также не стоит оставлять тонкие недозрелые побеги, которые лишь сгущают зеленую массу. Опытные садоводы советуют оставлять только штамб из толстых многолетних ветвей и мелкими отростками.

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3. Часто садоводы сомневаются, стоит ли оставлять пеньки на ветках. Ответ прост – это зависит от возраста побега. Если побег зрелый, тогда пенек оставлять нужно, но не более чем 1 см длиной. Во всех остальных случаях пеньки не только можно, но и нужно удалять. Если лоза однолетняя и ежегодно высаживается заново, виноград обрезают полностью, чтобы избежать гниения на оставленных "хвостиках".

4. Четвертая ошибка, которую часто совершают новички в виноградарстве, заключается в неправильном выборе времени для обрезки виноградной лозы. Худшими периодами для этой процедуры являются весна и лето. Лучше всего проводить обрезку поздней осенью, когда растение уже завершило плодоношение и ему нужно подготовиться к зимнему периоду.

5. Оставление пасынков на виноградной лозе. Опытные садоводы считают их "лишним балластом", который не только уплотняет растение, но и расходует его питательные вещества. Их нельзя оставлять на винограде. Пасынки следует обязательно удалять, чтобы растение могло направить все свои ресурсы на созревание плодов.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем подкормить виноград в сентябре, чтобы был большой урожай.

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