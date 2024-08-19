Делают визуально стройнее и удлиняют ноги: какие модели джинсов будут в тренде осенью 2024

Осень не за горами, но летняя жара все еще держит нас в своих объятиях. И хотя хочется встретить прохладные дни в новых образах, отказываться от комфорта совсем не обязательно. Легкие, воздушные штаны остаются актуальными и в сентябре, позволяя совмещать стиль с приятными ощущениями. Об этом пишет РБК.

Костюмные брюки: элегантность каждый день. Классические костюмные брюки из натуральных тканей – это универсальный вариант для офиса и вечерних прогулок. Выбирайте модели с высокой талией, чтобы подчеркнуть линию талии и зрительно удлинить ноги.

Белые палаццо: легкость и шик. Белые льняные палаццо – это воплощение летнего настроения. Они придадут свежести любому образу и позволят чувствовать себя максимально комфортно даже в жару.

Джинсы-бананы: игривость и женственность. Джинсы-бананы – это модная интерпретация классических джинсов. Они идеально подчеркивают талию и визуально удлиняют ноги, придавая фигуре изящных изгибов.

Чтобы подобрать идеальные штаны, следует учитывать особенности своей фигуры:

Песочные часы: Подчеркните талию с помощью штанов с высокой посадкой или прямых моделей.

Подчеркните талию с помощью штанов с высокой посадкой или прямых моделей. Груша: Сбалансируйте пропорции с помощью штанов с широкими штанинами или расклешенных моделей.

Сбалансируйте пропорции с помощью штанов с широкими штанинами или расклешенных моделей. Яблоко: Зрительно удлините ноги с помощью брюк с высокой посадкой и эластичным поясом.

Зрительно удлините ноги с помощью брюк с высокой посадкой и эластичным поясом. Прямоугольник: Добавьте объем бедрам с помощью брюк с декоративными элементами.

Добавьте объем бедрам с помощью брюк с декоративными элементами. Перевернутый треугольник: Сбалансируйте верхнюю и нижнюю часть фигуры с помощью широких брюк или моделей с клешем.

Выбирайте штаны, подчеркивающие ваши достоинства и позволяющие чувствовать себя уверенно и комфортно.

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