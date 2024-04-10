Дело не только в красоте: зачем на Пасху красят яйца

Пасха – один из самых важных праздников для украинцев. И, конечно же, какой праздник без пасхальных яиц? Но интересовались ли вы почему мы красим яйца?

Покраска яиц – это не просто традиция, это настоящее искусство! Экспериментируйте, используйте разные техники и цвета, и ваши пасхальные яйца станут настоящим украшением пасхального стола, пишет РадиоТрек.

Читайте также: Хозяйке открыли секрет длительного хранения паски свежим

Существует несколько теорий:

Языческие корни. Во многих культурах яйцо символизировало рождение и возрождение.

Во многих культурах яйцо символизировало рождение и возрождение. Легенда о Марии Магдалине. Согласно легенде, она подарила римскому императору Тиберию белое яйцо, провозгласив "Христос воскрес!". Император не поверил ей, сказав, что это так же невозможно, как белому яйцу стать красным. В тот же миг яйцо покраснело.

Согласно легенде, она подарила римскому императору Тиберию белое яйцо, провозгласив "Христос воскрес!". Император не поверил ей, сказав, что это так же невозможно, как белому яйцу стать красным. В тот же миг яйцо покраснело. Пост и краска. Во время Великого поста запрещалось есть яйца, поэтому их отваривали. Чтобы не путать сырые с вареными, их стали красить.

Что означают цвета яиц?

Красный: символ любви Божией, самый распространенный цвет.

символ любви Божией, самый распространенный цвет. Голубой: символ Пресвятой Девы, доброты, надежды и любви к ближнему.

символ Пресвятой Девы, доброты, надежды и любви к ближнему. Желтый, оранжевый, золотой: символизируют богатство и изобилие.

символизируют богатство и изобилие. Зеленый: ассоциируется с возрождением и благополучием.

Можно ли всем красить яйца?

Согласно народным обычаям, если в семье в течение года умер близкий родственник, не рекомендуется красить яйца в красный цвет. Лучше использовать белые или другие цвета.

PS

Не забудьте о других пасхальных символах, таких как паска, творог и барашек.

Создайте уютную атмосферу в доме, украсьте цветами и ветвями ивы.

Проведите этот день с родными и близкими, ведь Пасха – это семейный праздник.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, какие ингредиенты не стоит добавлять, чтобы не испортить паска.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!