Дело не только в красоте: зачем на Пасху красят яйца
Пасха – один из самых важных праздников для украинцев. И, конечно же, какой праздник без пасхальных яиц? Но интересовались ли вы почему мы красим яйца?
Покраска яиц – это не просто традиция, это настоящее искусство! Экспериментируйте, используйте разные техники и цвета, и ваши пасхальные яйца станут настоящим украшением пасхального стола, пишет РадиоТрек.
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Существует несколько теорий:
- Языческие корни. Во многих культурах яйцо символизировало рождение и возрождение.
- Легенда о Марии Магдалине. Согласно легенде, она подарила римскому императору Тиберию белое яйцо, провозгласив "Христос воскрес!". Император не поверил ей, сказав, что это так же невозможно, как белому яйцу стать красным. В тот же миг яйцо покраснело.
- Пост и краска. Во время Великого поста запрещалось есть яйца, поэтому их отваривали. Чтобы не путать сырые с вареными, их стали красить.
Что означают цвета яиц?
- Красный: символ любви Божией, самый распространенный цвет.
- Голубой: символ Пресвятой Девы, доброты, надежды и любви к ближнему.
- Желтый, оранжевый, золотой: символизируют богатство и изобилие.
- Зеленый: ассоциируется с возрождением и благополучием.
Можно ли всем красить яйца?
Согласно народным обычаям, если в семье в течение года умер близкий родственник, не рекомендуется красить яйца в красный цвет. Лучше использовать белые или другие цвета.
PS
- Не забудьте о других пасхальных символах, таких как паска, творог и барашек.
- Создайте уютную атмосферу в доме, украсьте цветами и ветвями ивы.
- Проведите этот день с родными и близкими, ведь Пасха – это семейный праздник.
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