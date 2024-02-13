День подруги: лучшие поздравления и картинки на украинском языке

13 февраля, в канун Дня святого Валентина, отмечают неофициальный праздник – Международный день женской дружбы или просто День подруг. Этот день – прекрасная возможность напомнить подружкам о том, как вы их любите и цените.

Поздравления с Днем подруги в стихах и прозе

Пусть все сбываются мечты,

На всё хватает вдохновенья,

И будет счастье там, где ты!

Желаю только благ, достатка,

Здоровья крепкого тебе!

Пусть будет жизнь, как сахар, сладкой

И пусть везет всегда в судьбе!

Желаю тебе море счастья

И бесконечный океан любви.

Желаю тебе сильной страсти

И постоянной радости внутри.

Чтобы была всегда такой красивой,

Любимой, нежной, справедливой.

Чтоб все мечты твои сбывались,

А все желанья исполнялись.

Если б не было друзей,

Жизнь была бы пресной,

Нам с подругой хорошо,

Очень интересно,

В день друзей желаю ей

Быть всегда прекрасной,

Ей я очень дорожу

И считаю классной!

За эти годы, веришь, как сестра

Ты стала мне. И в этот день прекрасный

Желаю я, чтоб дружба навсегда

Такой же светлой оставалась, ясной.

Дороже друга в мире не найдешь.

Ты рядом и всегда меня поддержишь.

Ты выслушаешь и всегда поймешь,

Утрешь все слезы, радостью утешишь.

Спасибо миру, у меня есть ты,

И дружба наша крепнет с каждым годом!

Пусть наши исполняются мечты

И стрелки счастья не меняют хода!

Нас дружба, милая, связала,

Проверена она уже,

Нередко жизнь с тобой кружила

Нас в своем бурном вираже.

В день дружбы я скажу спасибо

За понимание и совет,

Хочу, чтоб ты со мной дружила

Немало славных, долгих лет.

Напомним, мы уже писали о Дне студента – когда отмечаем и интересные поздравления.

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