День подруги: лучшие поздравления и картинки на украинском языке
13 февраля, в канун Дня святого Валентина, отмечают неофициальный праздник – Международный день женской дружбы или просто День подруг. Этот день – прекрасная возможность напомнить подружкам о том, как вы их любите и цените.
Поздравления с Днем подруги в стихах и прозе
Пусть все сбываются мечты,
На всё хватает вдохновенья,
И будет счастье там, где ты!
Желаю только благ, достатка,
Здоровья крепкого тебе!
Пусть будет жизнь, как сахар, сладкой
И пусть везет всегда в судьбе!
Желаю тебе море счастья
И бесконечный океан любви.
Желаю тебе сильной страсти
И постоянной радости внутри.
Чтобы была всегда такой красивой,
Любимой, нежной, справедливой.
Чтоб все мечты твои сбывались,
А все желанья исполнялись.
Если б не было друзей,
Жизнь была бы пресной,
Нам с подругой хорошо,
Очень интересно,
В день друзей желаю ей
Быть всегда прекрасной,
Ей я очень дорожу
И считаю классной!
За эти годы, веришь, как сестра
Ты стала мне. И в этот день прекрасный
Желаю я, чтоб дружба навсегда
Такой же светлой оставалась, ясной.
Дороже друга в мире не найдешь.
Ты рядом и всегда меня поддержишь.
Ты выслушаешь и всегда поймешь,
Утрешь все слезы, радостью утешишь.
Спасибо миру, у меня есть ты,
И дружба наша крепнет с каждым годом!
Пусть наши исполняются мечты
И стрелки счастья не меняют хода!
Нас дружба, милая, связала,
Проверена она уже,
Нередко жизнь с тобой кружила
Нас в своем бурном вираже.
В день дружбы я скажу спасибо
За понимание и совет,
Хочу, чтоб ты со мной дружила
Немало славных, долгих лет.
Напомним, мы уже писали о Дне студента – когда отмечаем и интересные поздравления.
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