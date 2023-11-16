День студента 2023 года: когда празднуют в Украине и традиции

17 ноября в Украине и во всем мире отмечается День студента. Этот праздник имеет трагическую историю, но со временем превратился в веселый и беззаботный праздник молодежи.

Этот праздник был начат как дань памяти студентам, убитым и арестованным фашистами в 1939 году.

История праздника

28 октября 1939 года студенты и преподаватели вышли на демонстрацию в честь 21-й годовщины создания Чехословакии, однако немецкие солдаты разогнали мирную демонстрацию и расстреляли часть участников шествия. После этого инцидента студенты и преподаватели начали устраивать еще более масштабные демонстрации, продолжавшиеся несколько дней.

Фашисты 17 ноября арестовали более 1000 человек из студенческих общежитий и отправили их в концлагерь. Девять казнили, а Гитлер приказал закрыть все чехословацкие вузы.

После этих трагических событий 1941 года в Лондоне на международной встрече студентов борющихся против фашизма стран было предложено установить 17 ноября (дату массового ареста) – датой Международного дня студента. Во всем мире отмечать эту дату стали позже, с 1946 года.

День студента в Украине

В Украину этот праздник пришел в середине 90-х годов. Официально его начали отмечать только в 1999 году. И уже много лет День студента – это не траурный день или день памяти, а праздник всех учеников высших учебных заведений.

Традиции Дня студента

В Украине, как правило, сокращают занятия и объявляют День студента – коротким учебным днем. Проводят разные культурные массовые мероприятия, конкурсы, семинары, встречи, лекции. А по вечерам молодежь собирается компаниями и отправляется на вечеринки. Многие учебные заведения имеют свои интересные традиции.

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