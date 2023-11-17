День студента 2023 в Украине: лучшие поздравления на украинском языке
17 ноября 2023 года в Украине и во всем мире отмечается День студента. Этот праздник имеет трагическую историю, но со временем он превратился в веселый и беззаботный праздник молодежи.
В Украину этот праздник пришел в середине 90-х. Официально его начали отмечать только в 1999 году. И уже много лет День студента – это праздник всех учеников высших учебных заведений.
Обычно студенты в этот день организуют вечеринки, шумят, веселятся – делают все, что свойственно молодежи.
Читайте также: День студента 2023: когда празднуют в Украине и традиции
Поздравление ко Дню студента на украинском языке
З Днем студента, друзі! Бажаю вам успіхів у навчанні, щоб усі ваші мрії збувалися, щоб життя було яскравим та насиченим, а кожен день приносив лише радість.
***
Студентство - це прекрасний час, час безтурботності та пригод, час нових знань та відкриттів, час формування особистості. Бажаю вам, щоб цей час залишив у вашій душі тільки приємні спогади, щоб ви здобули гідну освіту та стали успішними людьми. З Днем студента!
***
З Днем студента! Студентство - це пора мрій, час, коли все можливо, коли все попереду. Бажаю вам, щоб ваші мрії стали реальністю, щоб ви змогли досягти всього, чого хочете.
***
Вітаємо з Днем студента! Це час веселощів, час шумних вечірок та яскравих заходів. Бажаю вам, щоб цей час ви запам'ятали на все життя, щоб він залишив у вашій душі тільки приємні спогади.
***
Студентство - це час подорожей, час нових відкриттів та вражень. Бажаю вам, щоб ви побували в багатьох країнах, щоб побачили світ і відкрили для себе багато нового.
***
Вітаємо з Днем студента! Бажаю вам знайти справжнє кохання, щоб воно наповнило ваше життя щастям та радістю.
***
Зі святом! Оскільки студентство - це час дружби, міцних зв'язків та вірних друзів, бажаю вам зберегти дружбу на все життя, щоб ваші друзі завжди були поруч із вами.
***
Студенти, зі святом! Бажаю вам успіхів у навчанні, щоб ви здобули гідну освіту та стали успішними людьми.Студентство - це час, який назавжди залишиться у вашій душі. Бажаю вам, щоб цей час був для вас щасливим та незабутнім. З Днем студента!
Красивые картинки ко Дню студента
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!