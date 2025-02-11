День святого Валентина: вдохновляющие картинки и поздравления для вашего любимого человека на украинском языке
Попри всі труднощі та переживання, важливо знаходити час для радості та свята в своєму житті і серці. Навіть якщо ви не маєте пари чи вважаєте, що святкувати День святого Валентина не є актуальним, атмосфера любові, романтики та квітів точно не залишить вас байдужими.
День Валентина символізує кохання, радість, щасливі миті та довгоочікувані зустрічі. Це свято не тільки нагадує нам про важливість любові у всіх її формах, але й дає можливість оцінити значення цього найкращого почуття. UAportal підготував добірку найкращих привітань, побажань та повідомлень для цього особливого дня.
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Вітаю зі святом кохання! Нехай життя буде наповнене любов’ю, сміхом і радісними моментами. Нехай твої почуття будуть щирими, серце летить до найзаповітнішої мрії, а твоя друга половинка дарує підтримку та взаєморозуміння.
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Ти кохання всього мого життя, я дякую тобі за стільки любові та нескінченної радості! З Днем Святого Валентина! Твоя любов спроможна була наповнити цей світ дивами та красою. Нехай не буде перешкод та сварок, а кожен день приносить радість та нові відкриття.
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Кохання моє, ти – мій найбільший скарб! Дякую за твоє розуміння, підтримку та присутність. Разом ми подолаємо всі перешкоди та створимо щасливу історію вічного кохання.
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У твоїх обіймах я знайшов справжнє щастя. Люблю тебе до Місяця й назад! Бажаю тобі чудового Дня Святого Валентина, моя кохана, і вірю, що наступне свято ми зустрінемо разом, у мирній Україні.
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У цей день Святого Валентина я просто хочу нагадати, як сильно я тебе кохаю та ціную. Ти приносиш стільки щастя в моє життя! Поряд з тобою кожен день – свято. Дякую за підтримку та кохання.
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З Днем святого Валентина!
Хай горить любов нестримно,
Щоб від неї росли крила,
На душі було щасливо.
Хай кохає "половинка"
І дарує валентинки.
В серці хай палає пристрать
І приносить ласку й ніжність!
***
З Днем святого Валентина!
Хай любов вас не покине,
Буде в вас хай все для щастя:
І обставини, і настрій.
Хай із серця пісня лине
В День святого Валентина.
Хай кохання надихає,
Вогник в серці не згасає.
***
Кохання — це дар, його варто відчути.
Бажаю пізнати це диво сповна.
Воно феєричне, його не забути,
Без нього в житті навіть сенсу нема.
Кохайтесь, кохайте, даруйте кохання
І вдень, і вночі усім серцем любіть,
І в День всіх закоханих моє вітання
Нехай з найщирішим бажанням летить.
***
З Днем святого Валентина
Я тебе вітаю!
Щоб кохання, мов дитина,
Росло й розквітало!
Щастя, радості й любові,
Світлих днів, достатку,
Щоб усе було чудово,
А життя — мов казка!
***
Раніше ми розповідали, що не варто дарувати на День святого Валентина, щоб не зіпсувати свято.
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