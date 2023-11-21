День святой Екатерины: история, традиции и новая дата праздника

Со временем этого месяца верующие будут чтить память святой Екатерины Александрийской, признанной покровительницей любви и брака. Этот праздник, который с 2023 года будет отмечен 24 ноября, имеет долгую историю и влияет на традиции и приметы. Давайте рассмотрим, что известно об этом празднике.

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Екатерина Александрийская родилась в Александрии и известна своей сильной верой, пишет 1+1. Во времена ее жизни в Александрии царило язычество, но мать Екатерины тайно была христианкой и воспитывала свою дочь в этой вере.

Ее известный поступок – вступление в храм, где император Максимин Даза устраивал языческие обряды и призыв к нему принять христианство. Император пытался заставить Екатерину отказаться от веры, но она оставалась верна Христу, за что подвергалась пыткам.

В народе Екатерина считается покровительницей любви и брака. В этот день они молятся о счастливой свадьбе и благополучии в семье. Традиционно вечер Екатерины считается временем гаданий на будущего избранника. Также приметы, связанные с погодой, предусматривающие характер зимы.

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