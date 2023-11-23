День Святой Екатерины: как гадать на суженого и определить судьбу

24 ноября церковь отмечает День святой Екатерины. Это день чествования святой, которая считается покровительницей любви, брака и семьи. Считается, что она помогает женщинам отыскать своего суженого.

Наши предки в этот день следили за облаками. Обычно девушки собирались вечером в канун праздника и пытались заглянуть в свое будущее благодаря разным обрядам.

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Самые популярные гадания на Екатерины:

С помощью воска. Девушка загадывает свою судьбу, а затем в миску с холодной водой капает растопленный воск со свечи. По вычурным формам застывшего воска судят о своем будущем.

На кусочке хлеба. Девушка ложится спать с кусочком хлеба под подушкой. Кто приснится – тот и будет сужден.

С вишневой веточкой. Надо сорвать с вишни ветку 24 ноября, подумать о своей судьбе и поставить ветку в воду. Если веточка зацветала к Рождеству, то в будущем году девушка ждала сватов.

С перстнем. Девушки бросали перстень на пол, чтобы он катился. У кого из девушек покатится в сторону порога и ближе других окажется у двери, и раньше других выйдет замуж.

Гадание по имени суженого. Девушки писали мужские имена на 12 листах бумаги, а один оставляли пустым. Затем клали их под подушку и засыпали. А утром вытаскивали наугад один из листочков. Какое имя получили – так и будут называть суженого.

С кольцом. В стакан наливали воду и плавно опускали кольцо на нити так, чтобы оно не касалось дна. Затем поочередно вслух спрашивали, что их интересовало, чтобы ответ был "да" или "нет". Если кольцо ударится о стакан, то ответ на вопрос "да", а если останется неподвижным - "нет".

Гадание на воде. Утром 24 ноября наливали воду в миску и, зачерпнув ее ладонью, умывались. Если рябь на поверхности быстро разглаживалась, значит, скоро состоится встреча с женихом.

Эти гадания имеют давнюю историю и до сих пор пользуются популярностью среди молодых девушек. Кто знает, возможно, именно в День святой Екатерины вы сможете узнать свою судьбу.

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