День святой Екатерины: лучшие пожелания на украинском и поздравительные картинки

В пятницу, 24 ноября, в Украине верующие чтят память великомученицы Екатерины Александрийской. Святая Екатерина считается покровительницей любви и брака.

Святая Екатерина родилась в 287 году в семье правителя египетского города Александрии. Она славилась необыкновенной красотой и разумом. Девушка жила в богатстве, поэтому имела много поклонников среди мужчин, желавших пожениться с ней.

Однако Екатерина, получившая знание о христианстве от старца-отшельника и получившая икону Богоматери с младенцем Христом, поклялась сохранять чистоту и девственность.

Читайте также: День святой Екатерины: история, традиции и новая дата праздника

По легендам, Екатерине явилась Дева Мария и подарила кольцо в ознаменование духовных помолвок.

17-летнюю Екатерину казнили по приказу император Максимиана за проповедование христианства. Когда ей отрубили голову, вместо крови из шеи девушки полилось молоко.

Мощи Екатерины хранятся в монастыре на горе Синай в Египте. 24 ноября принято поздравлять всех девушек и женщин, имеющих имя мученицы с днем ангела.

Поздравление с Днем Святой Екатерины на украинском языке

***

Вітаю з Днем Святої Катерини!

Бажаю вам здоров'я міцного,

Добра невичерпного,

Щастя нескінченного,

Любові безмежної,

Успіхів у всіх починаннях,

Втілення всіх мрій.

***

Нехай Свята Катерина завжди оберігає вас від бід і негараздів, дарує вам удачу і благополуччя. Зі святом!

***

З Днем Святої Катерини! Бажаю, щоб у вашому житті завжди було місце для любові, щастя та натхнення. Нехай Свята Катерина допомагає вам у всіх ваших починаннях і дарує вам міцне здоров'я та довголіття.

***

Зі святом! Нехай у вашому домі завжди панують мир і злагода, а ваше серце наповнене добротою та милосердям.

***

З Днем Святої Катерини! Бажаю вам знайти свою справжню любов і щастя у сімейному житті.

***

Вітання з днем ангела Катерини! Бажаю вам успіхів у кар'єрі та реалізації всіх ваших мрій.

***

З Днем Святої Катерини! Бажаю вам міцного здоров'я та довголіття, щоб ви могли довго насолоджуватися життям.

Красивые картинки ко Дню Екатерины.

Предлагаем также узнать, как на День Святой Екатерины гадать на суженого и определить судьбу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!