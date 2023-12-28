Деньги и удача от вас отвернутся: Какие вещи нельзя занимать или отдавать перед Новым годом

Какие вещи нельзя давать в долг перед Новым годом, чтобы не навлечь беду

Согласно народным приметам, есть вещи, которые нельзя выбрасывать зимой или давать взаймы. Считается, что это может привести к неудачам и бедам.

Конечно, не все верят в народные приметы. Однако, если вы хотите избежать возможных неудач, лучше придерживаться этих рекомендаций, пишет РадиоТрек.

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Праздничные украшения

Выброс праздничных украшений после окончания праздников может разрушить положительную энергию, которую они принесли в дом. Поэтому лучше хранить их до следующего года. Выбрасывать их можно только в случае повреждения.

Любимая одежда

Любимые вещи часто содержат в себе энергию и воспоминания. Считается, что выброс их в зимний период может "перебить" положительную энергетику. Поэтому любимые вещи во время новогодних праздников точно не следует избавляться.

Сувениры по путешествиям

Сувениры по путешествиям часто несут в себе дух новых мест и впечатлений. Считается, что их выброс может привести к потере связи с приключениями и уменьшению внутреннего богатства. Потому сувениры из путешествий лучше хранить.

Цветочные горшки без растений

Цветочные горшки без растений могут быть использованы для декора или посадки новых цветов. Считается, что избавление от горшков зимой может стать причиной ряда бед и неудач в жизни каждого человека.

Фотографии

Фотографии сохраняют энергетику человека или места, изображенных на них. Считается, что выбросив фото, можно навсегда прервать связь с человеком или приятными воспоминаниями о посещении тех или иных мест. Поэтому фотографии лучше хранить.

Раньше мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей, и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают. Все достаточно прагматично и завязано на вежливости и мудрости поколений, но безосновательные верования здесь ни при чем, они просто передают эти знания предков в доступной форме.

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