Дерматологи сказали, как быстро избавиться от прыщей и что ни в коем случае нельзя делать

Если вы обычно не страдаете от акне, но проснулись и заметили на лице прыщик, следует не медлить и начать бороться с проблемой. Хотя полностью избавиться от прыща за одну ночь практически невозможно, можно существенно улучшить состояние кожи.

Сертифицированные дерматологи поделились советами, как правильно лечить кожу от прыщей и предостерегли, что ни в коем случае нельзя делать. В комментарии Real Simple специалисты назвали 5 способов быстро избавиться от сыпи и кожи.

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1. Теплый компресс:

Начните с самого простого и дешевого метода: теплого компресса. Он отлично подходит для большинства прыщей, ведь помогает расширить поры, чтобы они могли дренироваться, одновременно уменьшая воспаление.

Доктор медицинских наук, сертифицированный дерматолог из Wexler Dermatology в Нью-Йорке Габриэла Соза говорит: "Теплые компрессы успокаивают воспаление, могут уменьшить размер и видимость прыща, минимизировать дискомфорт и вывести навоз на поверхность, чтобы облегчить давление и боль".

2. Гидроколоидная наклейка:

Если вы еще не знакомы с гидроколоидными наклейками для удаления прыщей, вам предстоит приятное открытие. "Нанесите пластырь от прыщей на чистую кожу днем", – советует Соза. "Этот пластырь служит двум целям. Во-первых, он держит ваши руки подальше от прыща, а во-вторых, он может помочь вытащить жидкость и ускорить время заживления".

Эти тонкие гидроколоидные наклейки почти незаметны, поэтому их можно носить в течение дня. Однако рекомендуется менять их каждые несколько часов, если на них скапливается гной, ведь это может быть видно.

3. Точечная обработка:

Пероксид бензоила, как утверждает сертифицированный дерматолог, доктор медицинских наук, FAAD, Андреа Суарес, лучше всего действует, когда наносится на все лицо, как для лечения активных высыпаний, так и для предотвращения высыпаний в будущем. Он также действует довольно быстро, помогая прыщу исчезнуть чуть-чуть быстрее. Еще одни вещества, которые быстро уничтожат прыщ – адапален и сера.

4. Светотерапия:

Это еще один эффективный способ быстро избавиться от прыщей. "Красный свет может помочь успокоить воспаление, а синий свет может помочь бороться с бактериями, вызывающими прыщи", - объясняет доктор медицинских наук, сертифицированный дерматолог из IDRISS Dermatology в Нью-Йорке Дэвид Ким. Он советует рассматривать это как полезное дополнение ко всему, что вы делаете, а не как единственное лечение.

5. Инъекция Kenalog:

В тяжелых случаях, когда вам действительно нужно, чтобы прыщ исчез в течение 24 часов, может потребоваться инъекция Kenalog. Доктор Ким говорит: "Это стероидная инъекция (кеналог) может немедленно успокоить воспаление".

Важно! Дерматологи назвали три вещи, которые вы никогда не должны делать с прыщами:

Не лопайте и не выдавливайте прыщ – это может занести бактерии, привести к дальнейшему воспалению, продлить время заживления и увеличить рубцы.

Не прикасайтесь к прыщам – это может занести больше бактерий или вызвать большее покраснение и раздражение, что делает его более выраженным.

Не паникуйте: реальность такова, что прыщи – это всего лишь прыщи, и они возникают у каждого. Вы можете легко покрыть их макияжем.

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