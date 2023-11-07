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Деруны из тыквы на сковороде: блюдо, которое удивит родных и гостей

Дутик Катерина

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Деруны из тыквы – это вкусное и питательное блюдо, которое можно приготовить дома. Они являются отличным вариантом для завтрака, обеда или ужина.

Для этого вам нужен минимум ингредиентов и сковорода. Таким блюдом вы порадуете своих близких и удивите гостей.

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Ингредиенты:

  • Тыква – 200 г.
  • Мука пшеничная – 100 г.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Лук – одна штука небольшого размера.
  • Соль, черный молотый перец по своему вкусу.
  • Масло для жарки

Способ приготовления:

1. Очистите тыкву от кожуры, удалите семена.

2. Натрите тыкву на большую терку, лук мелко порежьте. Смешайте эти ингредиенты, добавьте яйца и специи.

3. С помощью ложки выложите смесь на разогретую сковороду. Обжаривайте драники с обеих сторон.

4. Можете подавать блюдо со сметаной или другим соусом.

Раньше мы рассказывали, как приготовить мармелад из тыквы. Этот полезный десерт следует употреблять в умеренных количествах.

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