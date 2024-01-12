Десерт за 20 минут: рецепт чизкейка в стакане
Сливочный чизкейк – это нежный и воздушный десерт, который часто готовится по классическому рецепту с выпечкой. Однако если вы не хотите тратить много времени и сил, можно приготовить упрощенную версию без выпечки. Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты:
Для основания:
200 г миндаля
3 ст. л. кокосового масла
30 г кокосового сахара
Для творожной массы:
250 г сливочного сыра
300 г греческого йогурта
30 г кокосового сахара
1 ст. л. сока лимона
1 ст. л. ванильного экстракта
200 г черники
Соль по вкусу
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Приготовление:
Основание: обжарьте миндаль на сухой сковороде на среднем огне 3-4 минуты, пока не почувствуете ореховый аромат. Дайте немного остыть.
Перемелите миндаль в блендере до мелких кусочков (но не до состояния муки). Добавьте кокосовое масло и сахар и перемешайте до однородности.
Распределите смесь между четырьмя небольшими стеклянными баночками или стаканами и утрамбуйте. Поставьте в холодильник, чтобы основа чизкейка застыла.
Сырная масса: сливочный сыр и йогурт взбейте вместе венчиком. Добавьте 1 столовую ложку кокосового сахара, лимонный сок, ваниль и щепотку соли. Снова перемешайте. При необходимости подсластите больше.
Добавьте половину размороженной черники и немного перемешайте. Масса не должна окраситься ягодами в синий цвет вся. Будет хорошо, если просто образуются цветные разводы.
Сборка: извлеките стаканы из холодильника и распределите поровну начинку. Оставьте отступ не менее чем на 2 см от верха. Осторожно постучите дном банки по столу, чтобы выровнять начинку.
Разложите оставшиеся черники между стаканами.
Охладите десерт в холодильнике до полного застывания.
Подавайте десерт холодным.
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