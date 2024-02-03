Десерт за несколько минут: Как приготовить кекс в чашке с корицей

Кто не любит кексы? Это рыхлое и ароматное лакомство обожает и взрослые, и дети. Но что делать, когда ни времени, ни духовки под рукой нет? Не беда!

Рецептом готовящегося всего за одну минуту в микроволновке мега-быстрого кекса поделились на сайте УНИАН. Вкусный десерт в считанные минуты – это просто! Попробуйте этот рецепт и вы не пожалеете.

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Ингредиенты:

2 ст. л. муки

2 ст. л. сахара

1/4 ч. л. разрыхлителя

1 ч. л. корицы

3 ст. л. молока

2 ст. л. масла

ваниль

щепотка соли

1 ч. л. сахара и 1 ч. л. корицы для посыпки

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты в чашке вилкой до однородной массы. Поставьте чашку в микроволновку и готовьте на максимальной мощности в течение 60-70 секунд. Смешайте 1 ч. л. сахара и 1 ч. л. корицы. Посыпьте кекс ароматной смесью. По желанию, подавайте кекс с шариком мороженого.

Совет:

Для более насыщенного вкуса можно добавить в тесто какао-порошок, шоколадные кусочки или цукаты.

Вместо корицы можно использовать ваниль, мускатный орех или другие специи.

Следите за временем приготовления, ведь мощность микроволновок может отличаться.

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