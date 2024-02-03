Десерт за несколько минут: Как приготовить кекс в чашке с корицей
Как приготовить кекс с корицей в чашке
Кто не любит кексы? Это рыхлое и ароматное лакомство обожает и взрослые, и дети. Но что делать, когда ни времени, ни духовки под рукой нет? Не беда!
Рецептом готовящегося всего за одну минуту в микроволновке мега-быстрого кекса поделились на сайте УНИАН. Вкусный десерт в считанные минуты – это просто! Попробуйте этот рецепт и вы не пожалеете.
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Ингредиенты:
- 2 ст. л. муки
- 2 ст. л. сахара
- 1/4 ч. л. разрыхлителя
- 1 ч. л. корицы
- 3 ст. л. молока
- 2 ст. л. масла
- ваниль
- щепотка соли
- 1 ч. л. сахара и 1 ч. л. корицы для посыпки
Приготовление:
- Смешайте все ингредиенты в чашке вилкой до однородной массы.
- Поставьте чашку в микроволновку и готовьте на максимальной мощности в течение 60-70 секунд.
- Смешайте 1 ч. л. сахара и 1 ч. л. корицы. Посыпьте кекс ароматной смесью.
- По желанию, подавайте кекс с шариком мороженого.
Совет:
- Для более насыщенного вкуса можно добавить в тесто какао-порошок, шоколадные кусочки или цукаты.
- Вместо корицы можно использовать ваниль, мускатный орех или другие специи.
- Следите за временем приготовления, ведь мощность микроволновок может отличаться.
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