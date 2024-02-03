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Десерт за несколько минут: Как приготовить кекс в чашке с корицей

Игорь Романько

Как приготовить кекс с корицей в чашке

Кто не любит кексы? Это рыхлое и ароматное лакомство обожает и взрослые, и дети. Но что делать, когда ни времени, ни духовки под рукой нет? Не беда!

Рецептом готовящегося всего за одну минуту в микроволновке мега-быстрого кекса поделились на сайте УНИАН. Вкусный десерт в считанные минуты – это просто! Попробуйте этот рецепт и вы не пожалеете.

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Ингредиенты:

  • 2 ст. л. муки
  • 2 ст. л. сахара
  • 1/4 ч. л. разрыхлителя
  • 1 ч. л. корицы
  • 3 ст. л. молока
  • 2 ст. л. масла
  • ваниль
  • щепотка соли
  • 1 ч. л. сахара и 1 ч. л. корицы для посыпки

Приготовление:

  1. Смешайте все ингредиенты в чашке вилкой до однородной массы.
  2. Поставьте чашку в микроволновку и готовьте на максимальной мощности в течение 60-70 секунд.
  3. Смешайте 1 ч. л. сахара и 1 ч. л. корицы. Посыпьте кекс ароматной смесью.
  4. По желанию, подавайте кекс с шариком мороженого.

Совет:

  • Для более насыщенного вкуса можно добавить в тесто какао-порошок, шоколадные кусочки или цукаты.
  • Вместо корицы можно использовать ваниль, мускатный орех или другие специи.
  • Следите за временем приготовления, ведь мощность микроволновок может отличаться.

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