Дешевле, чем магазинный, но такой же действенный: как сделать домашний шампунь для собаки

Пушистые любимцы часто умудряются вернуться домой с "букетом приключений" - после прыжков в луже, прогулок по пыли или веселых игр на улице. В такие моменты без шампуня не обойтись. Но что делать, если специального средства под рукой нет или вы избегаете химии?

Выход есть – сделать домашний шампунь для собак из трех простых, безопасных компонентов. Рецептом поделилось издание Martha Stewart, ссылаясь на блоггершу Хлою Макинтош и советы ветеринаров.

Почему стоит попробовать домашний шампунь

Несмотря на то, что ветеринары советуют использовать специализированную продукцию, иногда домашний вариант — отличная альтернатива. Он пригодится в экстренных ситуациях или для владельцев, стремящихся уменьшить контакт животного с агрессивной бытовой химией.

Преимущества домашнего шампуня:

Безопасный и натуральный

Легкий в приготовлении

Не раздражает кожу (при правильном использовании)

Идеально подходит для быстрой очистки шерсти

Составляющие:

4 стакана воды (желательно кипяченой или фильтрованной)

(желательно кипяченой или фильтрованной) 3 ст. л. пищевой соды (нейтрализует запахи, мягко очищает и успокаивает кожу)

(нейтрализует запахи, мягко очищает и успокаивает кожу) ½ стакана жидкого кастильского мыла (натуральное моющее средство на основе растительных масел)

Как приготовить:

В емкость с дозатором налейте воду. Добавьте соду, немного перемешайте. Влейте кастильское мыло, закройте крышку и осторожно встряхните до однородной смеси молочного цвета. Шампунь готов к использованию.

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Как правильно купать собаку:

Избегайте контакта с глазами, ушами, носом и ртом.

Чтобы защитить уши, используйте ватные шарики (не забудьте удалить их после мытья).

Хорошо смывайте шампунь – остатки мыла могут сделать жирной шерсть.

Если животное нервничает, дайте ему лакомство, например, лизальный коврик с арахисовой пастой.

Готовьте новую порцию перед каждым использованием – так избежите размножения бактерий.

Когда следует прекратить использование:

Если после нескольких мгновений шерсть стала сухой, взлохмаченной или кожа начала шелушиться — это сигнал, что средство не подходит именно вашему любимцу. В таком случае следует обратиться к ветеринару и перейти на профессиональный шампунь.

Домашний шампунь – это не только удобство, но и забота о здоровье и комфорте собаки. Природный состав и отсутствие токсинов делают его отличным вариантом для ежедневного ухода.

Напомним, мы уже писали, почему собака отказывается от прогулок.

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