Дешевое удобрение для богатого урожая: как подкормить кусты малины с помощью отходов

Хотите, чтобы ваша малина ломилась от ягод? Вам нужны не только уход, но и правильная подкормка. Подкормите ее весной органикой.

Следуйте этим простым советам, которыми поделились на сайте ТСН и ваша малина обязательно порадует вас богатым и щедрым урожаем.

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Чем подкормить малину:

Настой из сорняков: измельчите сорняки (без корней), залейте водой, настаивайте 7 дней, разведите 1:5 и полейте кусты.

измельчите сорняки (без корней), залейте водой, настаивайте 7 дней, разведите 1:5 и полейте кусты. Дрожжи: растворите пакетик дрожжей из 2-3 ст. л. сахара в ведре воды, дайте настояться, разведите 1:5 и полейте малину.

растворите пакетик дрожжей из 2-3 ст. л. сахара в ведре воды, дайте настояться, разведите 1:5 и полейте малину. Коровяк: разведите 1 часть коровяка с 10 частями воды, полейте кусты (1 л на куст).

разведите 1 часть коровяка с 10 частями воды, полейте кусты (1 л на куст). Птичий помет: разведите 1 часть помета с 20 частями воды, полейте кусты (1 л на куст).

разведите 1 часть помета с 20 частями воды, полейте кусты (1 л на куст). Древесная зола: 600 г золы настаивайте в 10 л воды 24 часа, затем полейте кусты (2 л на куст).

Условия обильного урожая:

Слабокислая, рыхлая, плодородная, увлажненная почва.

Солнечный просторный участок.

Обрезка кустов 1-2 раза в год.

Опора для кустов.

Полив 2 раза в неделю в жару.

Прополка сорняков.

Напомним, садоводы посоветовали, как нужно ухаживать за малиной, чтобы она лучше плодила и не болела.

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