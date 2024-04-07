Десять причесок для коротких волос, не требующих длительной укладки (фото)

Короткие стрижки станут хитом сезона весна-лето 2024, уверяют стилисты. Текстурированные, подстриженные волосы с челкой – это один из главных стилей этим летом.

Как отмечают эксперты по красоте, короткий боб, пикси и другие короткие стрижки с челкой снова в моде. Эти стильные и элегантные прически подходят для любой формы лица и типа волос.

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Вот 10 лучших образов коротких стрижек, которые вдохновят вас на смену имиджу:

1. Традиционная пикси:

Этот классический образ напоминает о Мие Ферроу в "Ребенке Розмари". Он короткий и элегантный, с челкой, обрамляющей лицо.

2. Многослойный боб с зачесанной набок челкой:

Этот стиль имеет длинную челку сбоку, которая смягчит ваши черты. Он идеально подходит для изящного вечернего образа.

3. Многослойный боб с челкой спереди:

Этот образ похож на махорку, но более современно. Он идеально подходит для тех, кто хочет добавить немного бунтарского стиля своему образу.

4. Порывистый лоб с челкой на бок:

Этот стиль подчеркивает естественную текстуру ваших волос. Он идеально подходит для тех, кто не хочет тратить много времени на укладку.

5. Короткий шегги:

Этот стиль похож на то, что у кого-то выросло пикси. Он мягкий и живой, и идеально подходит для тех, кто хочет добавить немного объема своим волосам.

6. Изящная длинная пикси с челкой, обрамляющей лицо:

Этот стиль очень универсален и его можно укладывать разными способами. Он идеально подходит для тех, кто хочет иметь возможность изменять свой образ.

7. Короткий боб с челкой:

Этот стиль имеет четкий силуэт и смелую челку. Он идеально подходит для тех, кто желает сделать заявление.

8. Прическа с челкой спереди:

Этот стиль убирает волосы с лица, но при этом придает им игривости. Он идеально подходит для тех, кто хочет иметь челку, но не хочет, чтобы она закрывала все лицо.

9. Современный Маллет:

Этот стиль имеет короткие бока с длиной сзади. Он идеально подходит для тех, кто хочет добавить немного панк-рока в свой образ.

10. Шегги с челкой и из перамы:

Этот стиль смелый и сексуальный. Он идеально подходит для тех, кто хочет сделать смелое заявление.

Независимо от того, какой стиль вы выберете, короткая стрижка с челкой – это отличный способ обновить свой образ.

Совет: перед тем, как сделать стрижку, обязательно проконсультируйтесь со своим стилистом, чтобы определить, какой стиль лучше подходит для вашей формы лица и типа волос.

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