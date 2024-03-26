Дети будут в восторге: как приготовить мыльные пузыри, которые долго не лопаются, в домашних условиях
Дети будут в восторге: как приготовить мыльные пузыри, которые долго не лопаются, в домашних условиях
Мыльные пузыри – это не просто детская забава, а настоящая магия, которая увлекает людей всех возрастов. Удивите своих детей необычными мыльными пузырьками, прыгающими, как в цирковом шоу!
Их очень просто сделать. Кроме того, есть секреты, которые позволят им подольше не лопать. Об этом пишет Телеграф.
Секрет "прыгающих" пузырьков:
- Ингредиенты:
- Соломинка для коктейлей
- Жидкость для мытья посуды
- Вода
- Сахарная пудра
- Приготовление:
- Разрежьте кончик соломинки на 4 части.
- Смешайте 1 столовую ложку жидкости для мытья посуды, 4 столовых ложки воды и 2 чайные ложки сахарной пудры.
- Погрузите разрезанный кончик соломинки в жидкость и надуйте пузырь.
Добавьте глицерин для более крупных и более устойчивых пузырьков:
- Ингредиенты:
- Вода
- Глицерин
- Жидкость для мытья посуды или жидкое мыло
- Приготовление:
- Смешайте воду с глицерином в соотношении 1:10.
- Добавьте жидкость для мытья посуды или жидкое мыло.
- По желанию подержите смесь в холодильнике перед использованием.
Эти простые лайфхаки помогут вам устроить для своих детей незабываемое веселье!
Напомним, ученые создали "долгосрочные" мыльные пузыри.
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