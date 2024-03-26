Дети будут в восторге: как приготовить мыльные пузыри, которые долго не лопаются, в домашних условиях

Мыльные пузыри – это не просто детская забава, а настоящая магия, которая увлекает людей всех возрастов. Удивите своих детей необычными мыльными пузырьками, прыгающими, как в цирковом шоу!

Их очень просто сделать. Кроме того, есть секреты, которые позволят им подольше не лопать. Об этом пишет Телеграф.

Секрет "прыгающих" пузырьков:

Ингредиенты:

Соломинка для коктейлей

Жидкость для мытья посуды

Вода

Сахарная пудра

Приготовление:

Разрежьте кончик соломинки на 4 части.

Смешайте 1 столовую ложку жидкости для мытья посуды, 4 столовых ложки воды и 2 чайные ложки сахарной пудры.

Погрузите разрезанный кончик соломинки в жидкость и надуйте пузырь.

Добавьте глицерин для более крупных и более устойчивых пузырьков:

Ингредиенты:

Вода

Глицерин

Жидкость для мытья посуды или жидкое мыло

Приготовление:

Смешайте воду с глицерином в соотношении 1:10.

Добавьте жидкость для мытья посуды или жидкое мыло.

По желанию подержите смесь в холодильнике перед использованием.

Эти простые лайфхаки помогут вам устроить для своих детей незабываемое веселье!

Напомним, ученые создали "долгосрочные" мыльные пузыри.

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