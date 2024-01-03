Дети будут в восторге: Как приготовить полезный и оригинальный завтрак

Как приготовить пшенный пудинг, фритату с зеленым горошком и краковские сырники

Заставить ребенка завтракать – это непростая задача. Особенно, если ребенок требователен в пище. Но это не значит, что завтрак должен быть скучным и неинтересным.

На самом деле можно приготовить много вкусных и полезных блюд, которые понравятся даже самым требовательным малышам. На сайте smachno.ua три рецепта завтраков, которые обязательно понравятся вашим детям.

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Пшенный пудинг с ягодами

Этот пудинг – это отличный способ заинтересовать ребенка пшеном. Он нежный, сладкий и обладает ярким ароматом.

Ингредиенты:

150 г пшена

300 г бисквитного печенья

1 л молока

100 г сахара

1 пакетик ванильного сахара

1 пакетик смеси для пудинга

2 желтка

Сахарная пудра, ягоды для украшения

Приготовление:

Перетрите бисквитное печенье в мелкую крошку. Противень или прямоугольную форму застелите пищевой пленкой и выложите половину крошки. В кастрюлю налейте 800 мл молока, добавьте сахар и ванильный сахар и доведите до кипения. 200 мл молока влейте в отдельную емкость, добавьте желтки и смесь для пудинга и перемешайте. Влейте смесь с желтками в молоко в кастрюле и активно помешивайте до кипения. После закипания добавьте пшено и варите на маленьком огне в течение 10 минут. Снимите кашу с огня, охладите ее и взбейте блендером. Вылейте массу на крошку бисквитного печенья, разровняйте и присыпьте оставшимися крохами. Украсьте блюдо ягодами и подавайте к столу.

Фритата с зеленым горошком и брокколи

Эта фритата – это вкусный и сытный завтрак, зарядящий ребенка энергией на весь день.

Ингредиенты:

8 яиц

1 небольшой кочан брокколи

100 г свежезамороженного горошка

50 г сыра

50 г сливочного масла

Соль, перец, молотая паприка по вкусу

Зелень по вкусу

Приготовление:

Брокколи разрежьте на небольшие соцветия и залейте крутым кипятком на 3 минуты. Зеленый горошек залейте крутым кипятком на 2 минуты. Брокколи и горошек обжарьте на сливочном масле в течение 2 минут. Взбейте яйца в отдельной емкости, добавьте специи, соль и зелень. Добавьте яичную смесь к брокколи и горошку и держать на огне, пока блюдо не станет густеть. Посыпьте фритат тертым сыром и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 5-8 минут. Подавайте блюдо горячим.

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Краковские сырники

Эти сырники – настоящая классика украинской кухни. Они нежные, вкусные и очень полезные.

Ингредиенты:

500 г творога

1 яйцо

1 желток

20 г сливочного масла

1 ч. л. ванильного сахара

1 ст. л. сахарной пудры

1/2 ст. л. тертой цедры лимона

3 ст. л. муки

Масло для жарки

Приготовление:

Растопите сливочное масло. В миске перетрите творог с желтком, добавьте сахарную пудру, ванильный сахар, цедру лимона и растопленное масло. Вымешайте творожную массу и постепенно добавляйте муку, тщательно перемешивая. На сковороду влейте немного масла для жарки, формуйте сыр в шарики и жарьте со всех сторон до золотистого цвета. Подавать сырники можно со сметаной или любимым вареньем.

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