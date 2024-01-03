Українська
Рецепты

Дети будут в восторге: Как приготовить полезный и оригинальный завтрак

Игорь Романько

Как приготовить пшенный пудинг, фритату с зеленым горошком и краковские сырники

Заставить ребенка завтракать – это непростая задача. Особенно, если ребенок требователен в пище. Но это не значит, что завтрак должен быть скучным и неинтересным.

На самом деле можно приготовить много вкусных и полезных блюд, которые понравятся даже самым требовательным малышам. На сайте smachno.ua три рецепта завтраков, которые обязательно понравятся вашим детям.

Читайте также: Зеленый чай для похудения – советы врачей

Пшенный пудинг с ягодами

Этот пудинг – это отличный способ заинтересовать ребенка пшеном. Он нежный, сладкий и обладает ярким ароматом.

Ингредиенты:

  • 150 г пшена
  • 300 г бисквитного печенья
  • 1 л молока
  • 100 г сахара
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 1 пакетик смеси для пудинга
  • 2 желтка
  • Сахарная пудра, ягоды для украшения

Приготовление:

  1. Перетрите бисквитное печенье в мелкую крошку.
  2. Противень или прямоугольную форму застелите пищевой пленкой и выложите половину крошки.
  3. В кастрюлю налейте 800 мл молока, добавьте сахар и ванильный сахар и доведите до кипения.
  4. 200 мл молока влейте в отдельную емкость, добавьте желтки и смесь для пудинга и перемешайте.
  5. Влейте смесь с желтками в молоко в кастрюле и активно помешивайте до кипения. После закипания добавьте пшено и варите на маленьком огне в течение 10 минут.
  6. Снимите кашу с огня, охладите ее и взбейте блендером.
  7. Вылейте массу на крошку бисквитного печенья, разровняйте и присыпьте оставшимися крохами.
  8. Украсьте блюдо ягодами и подавайте к столу.

Фритата с зеленым горошком и брокколи

Эта фритата – это вкусный и сытный завтрак, зарядящий ребенка энергией на весь день.

Ингредиенты:

  • 8 яиц
  • 1 небольшой кочан брокколи
  • 100 г свежезамороженного горошка
  • 50 г сыра
  • 50 г сливочного масла
  • Соль, перец, молотая паприка по вкусу
  • Зелень по вкусу

Приготовление:

  1. Брокколи разрежьте на небольшие соцветия и залейте крутым кипятком на 3 минуты.
  2. Зеленый горошек залейте крутым кипятком на 2 минуты.
  3. Брокколи и горошек обжарьте на сливочном масле в течение 2 минут.
  4. Взбейте яйца в отдельной емкости, добавьте специи, соль и зелень.
  5. Добавьте яичную смесь к брокколи и горошку и держать на огне, пока блюдо не станет густеть.
  6. Посыпьте фритат тертым сыром и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 5-8 минут.
  7. Подавайте блюдо горячим.

Читайте также: Как снять похмелье народными средствами: советы

Краковские сырники

Эти сырники – настоящая классика украинской кухни. Они нежные, вкусные и очень полезные.

Ингредиенты:

  • 500 г творога
  • 1 яйцо
  • 1 желток
  • 20 г сливочного масла
  • 1 ч. л. ванильного сахара
  • 1 ст. л. сахарной пудры
  • 1/2 ст. л. тертой цедры лимона
  • 3 ст. л. муки
  • Масло для жарки

Приготовление:

  1. Растопите сливочное масло.
  2. В миске перетрите творог с желтком, добавьте сахарную пудру, ванильный сахар, цедру лимона и растопленное масло.
  3. Вымешайте творожную массу и постепенно добавляйте муку, тщательно перемешивая.
  4. На сковороду влейте немного масла для жарки, формуйте сыр в шарики и жарьте со всех сторон до золотистого цвета.
  5. Подавать сырники можно со сметаной или любимым вареньем.

Ранее диетологи назвали продукты, способствующие накоплению жира на животе.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

Рецепты