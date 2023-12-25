Дети будут в восторге: как сделать пушистую снежинку из ниток для вязания на елку
Дети будут в восторге: как сделать пушистую снежинку из ниток для вязания на елку
Новогодняя елка – это непременный атрибут праздника. А чтобы она выглядела по-настоящему сказочно, ее нужно украсить. Одним из самых простых и красивых способов украсить елку является изготовление снежинок из пряжи.
Об этом пишет Ukr.media.
Снежинка из пряжи – это невероятно пушистое, воздушное и мягкое украшение, которое не только создаст праздничную атмосферу, но и будет радовать глаз своими нежными формами.
Что вам понадобится:
- картонное основание от скотча;
- белая пряжа;
- серебристая нить/пряжа/тонкий блестящий шнурок (по выбору);
- бусины (по желанию).
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Создание основания снежинки
- Возьмите основание от скотча шириной 1,2 см (или разрежьте шире).
- Привяжите конец пряжи, оставив длинный кончик.
- Намотайте пряжу на основание 15-20 раз.
- Отрежьте пряжу и завяжите узел.
- Сделайте еще две таких намотки, только крест-накрест.
- Наматывайте пряжу плотно, узлы завязывайте туго.
Оформление снежинки
- Разрежьте пряжу.
- Снимите его с картона.
- Разделите пряжу на половинки.
- Свяжите серебристой нитью соседние половинки.
- Подрежьте ножницами края снежинки.
- Привяжите петлю из нити.
- По желанию на этом этапе можно закрепить на пряже бусины с помощью иглы и нити.
Напомним, мы уже писали, как бюджетно украсить новогоднюю елку.
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