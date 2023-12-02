Дети будут в восторге: простой рецепт вкусного имбирного печенья

Имбирное печенье идеально подходит к чашке чая, а декабрь – лучшее время года, чтобы превратить его в праздничное угощение. Приготовить имбирное печенье с нуля с небольшим количеством ингредиентов.

Детям понравится готовить, украшать и есть это печенье. Об этом сообщает Express.co.uk.

Для печенья понадобятся:

300 г муки;

одна чайная ложка соды;

две чайные ложки молотого имбиря;

половина чайной ложки молотой корицы;

половина чайной ложки молотого мускатного ореха;

125 г несоленого сливочного масла;

100 г сахара;

три столовых ложки сахарного сиропа.

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Разогрейте духовку до 180 градусов и приготовьте два противня, застелив каждый листом пергаментной бумаги. Для теста соедините просеянную муку и соду в большой миске, а затем добавьте специи.

Возьмите кастрюлю и поставьте ее на медленный огонь, затем добавьте масло, сахар и сироп, чтобы все вместе растопилось. Перемешивайте, пока сахар не растворится, затем добавьте сухие ингредиенты. Перемешивайте, пока не образуется крутое тесто, затем разрежьте его пополам.

Переложите бумагу из листов для выпечки на рабочую поверхность и выложите на каждую часть теста. Раскатайте его до толщины 5 мм, затем вырежьте формы коврижек прямо на бумаге, оставляя 2 см промежутка.

Осторожно поднимите бумажку обратно на противень и выпекайте в духовке примерно 12 минут или пока пряники не станут слегка золотистыми.

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